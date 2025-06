Poltrone sanità in Toscana, giro di valzer: promossi Dei e Roti

Firenze, 23 giugno 2025 – Dovrebbe essere l’ultimo giro di valzer ai vertici della sanità toscana. Un valzer lento, ponderato, orchestrato direttamente da Palazzo Sacrati Strozzi. A meno di scossoni politici o dimissioni improvvise, non sono previste altre scadenze da qui al rinnovo della giunta regionale. Nel giro di pochi giorni, le caselle andranno tutte al loro posto, Simona Dei — attuale direttrice sanitaria dell’Asl Toscana Centro — assumerà l’incarico di direttrice generale di Ispro, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Prende il posto lasciato vacante da Katia Belvedere, salita un mese fa alla guida dell’azienda ospedalierouniversitaria pisana. Per la sostituzione di Dei alla direzione sanitaria dell’Asl Toscana Centro, il nome è già definito: Lorenzo Roti.

Un ritorno atteso. Era in pole già un anno e mezzo fa per un posto da direttore, tanto che, all’epoca, si dimise dalla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria di Bologna, dove era in carica dal 2020. Il segnale politico era chiaro: la Toscana lo voleva indietro. Simona Dei, neurologa, è un profilo di lungo corso. Ha guidato la direzione sanitaria dell’Asl Toscana Sud Est, e prima ancora delle ex Usl 7 di Siena e 5 di Pisa. Ha mosso i primi passi a Empoli, costruendo una rete di relazioni e competenze che l’hanno resa una figura di riferimento nel sistema sanitario regionale. Era in corsa per tornare alla Sud Est, poi affidata a Marco Torre (proveniente dalla Fondazione Monasterio). A Ispro Dei si insedia con una squadra in parte rinnovata: confermato Roberto Gusinu, direttore sanitario.

Alla guida amministrativa arriva Antonella Valeri, da Arezzo. Una scelta solida. Profilo tecnico, curriculum di peso, spalle larghe. Con l’arrivo di Lorenzo Roti (classe 1970), anche l’Asl Toscana Centro completa la fase di rinnovamento. Dopo un periodo di silenzio operativo, Roti torna al vertice con un bagaglio consolidato: esperienze nella sanità emiliano-romagnola, incarichi di rilievo in Regione, gestione di fasi critiche alla Nord Ovest e nella ex Usl 2 di Lucca. Un tecnico, ma anche un conoscitore profondo dei meccanismi aziendali e delle dinamiche di sistema. Le nomine si inseriscono in un disegno più ampio. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, punta a consolidare un’immagine di regista della sanità toscana: più giovane, più femminile, più solida. La parità di genere è stata raggiunta nei vertici delle aziende sanitarie. E la media anagrafica si è abbassata. Valerio Mari, direttore dell’Asl Toscana Centro, non ha ancora cinquant’anni. Daniela Matarrese, alla guida del policlinico di Careggi, li ha superati da poco.