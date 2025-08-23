Le misure che servono
Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
CronacaMonte Amiata, ecco le nuove vacanze: turismo del benessere con immersione totale nella natura
23 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Monte Amiata, ecco le nuove vacanze: turismo del benessere con immersione totale nella natura

Presenze in costante crescita anche nelle stagioni primaverile e autunnale grazie alle tante attrattive

La croce monumentale, scultura in ferro costruita per ricordare lo scorrere del tempo

La croce monumentale, scultura in ferro costruita per ricordare lo scorrere del tempo

Per approfondire:

Grosseto, 24 agosto 2025 – Estate positiva sul Monte Amiata che ha confermato il suo crescente appeal estivo. Se è vero in agosto il tutto esaurito in alcune strutture è arrivato solo all’ultimo momento, è altrettanto vero che luglio ha registrato un aumento rispetto al 2024, confermando il trend di crescita. Non solo soggiorni prolungati: l’Amiata è sempre più meta di escursionisti giornalieri. Appassionati di trekking, rocciatori, bikers, e chi pratica forest bathing (immergendosi totalmente nella natura) affollano sentieri e radure sin dal mattino.

MONTE AMIATA. UN VULCANO. DI ARTE E CULTURA
Borgo medievale ai piedi del monte Amiata

L’impatto di questi visitatori è molto positivo: l’incontro con i borghi, la cucina, l’ospitalità e i panorami lascia il segno, e molti promettono di tornare. Nei giorni di caldo intenso, i prati della zona Contessa e Macinaie si riempiono.

Bene i numeri delle seggiovie, che nei fine settimana di sole registrano passaggi sopra la media stagionale. Anche per ristoranti e rifugi è stata sinora una stagione soddisfacente. Anche se i bilanci si fanno a fine settembre. Le condizioni meteo giocano un ruolo decisivo: un fine agosto piovoso può svuotare la montagna, ma un settembre stabile può allungare l’estate. In ogni caso, da alcuni anni – complice il cambiamento climatico – la stagione turistica si è estesa, con buoni flussi anche in primavera e autunno. La montagna, insomma, “tira” come mai prima. E se si continuerà a investire sul turismo sostenibile, sul benessere, sul mondo bike, sull’accoglienza familiare e sui servizi (anche digitali), l’Amiata potrà diventare una destinazione turistica d’eccellenza anche nei mesi caldi.

N. C.

