A Poppi "Il Gusto dei Guidi", ecco i vincitori

ARezzo, 23 agosto 2025 – Nell’ambito del Festival del vino di Poppi "Il Gusto dei Guidi", questa mattina si è riunita tra le mura del centro storico la commissione di degustatori incaricati di decretare i vincitori dell’omonimo concorso enologico. Fin dalla sua istituzione, il concorso ha avuto l’obiettivo di promuovere e valorizzare la categoria degli IGT Rossi toscani. A partire da questa edizione partecipano anche gli IGT Bianchi, oltre che gli IGT Rosati e quelli Metodo Classico e Charmat.
La giuria di quest’anno è presieduta dal Miglior Sommelier AIS Toscana 2025, Luca Marchianni ed è composta da Massimo Rossi(Delegato AIS Arezzo), Tiziana Croci(Delegato AIS Città di Castello), Franco Morena(Delegato AIS Urbino/Montefeltro, Luca Gambineri(Degustatore AIS e rappresentante della Pro Loco Centro Storico Poppi), Saverio Tizzanini(Degustatore AIS), Anselmo Fantoni(Degustatore AIS), Daniela Franchetti(Degustatore AIS), Clara Tizzanini(Degustatore AIS), Umberto Trombelli(Enologo) e Lorenza Cerbini(Giornalista di settore).
A riprova della straordinaria crescita del settore vitivinicolo nel territorio casentinese, per la prima volta è stata proprio un’azienda del Casentino, Ornina, a vincere con il suo Trigono il premio come miglior IGT Toscana rosso. L’aretina Tenuta di Frassineto ha concluso questa edizione con ben due primi premi, trionfando sia con il vino bianco Rancoli 2024 che con il vino spumantizzato Metodo Classico 48 Mesi. Il migliore tra i vini rosati è Paniarosa 2024, dell’Azienda Cardomonte, alla sua prima partecipazione al festival.
I vini della selezione finale XVIII edizione:
- Categoria IGT Toscana Rosso
VINCITORE
Ornina – Trigono
FINALISTI EX AEQUO
Rocca di Castagnoli – Pratola 2019
Antico Fio – Torellino 2021
La Mausolea – Vino dei Romiti 2022
Villa La Ripa – Syrah Syrah 2022
Tenuta di Frassineto – Maestro della Chiana 2020
Robin Baum Wines – 2019 Robin Baum
Villa la Ripa – Tiratari 2021
Robin Baum Wines – 2019
Fattoria Casabianca – Il Gran Casino 2016
- Categoria IGT Toscana Bianco
VINCITORE
Tenuta di Frassineto – Rancoli 2024
FINALISTI EX AEQUO
Ornina – Orblanc 2022
Rocca di Castagnoli – Boscoriccio 2022
Agricola il Casotto – Traminer Aromatico 2024
Cardomonte – Luna Pennata 2024
- Categoria IGT Toscana Rosato
VINCITORE
CARDOMONTE – Pania Rosa 2024
FINALISTI EX AEQUO
Tenuta di Frassineto – Syrah Rosé 2024
Poggio al Vento – La Runa 2024
Soc. Agr. Mugnaione – Buttallaria 2023
Poppiena – Poppiena Rose’ 2024
- Categoria Metodo Classico e Charmat
VINCITORE
Tenuta di Frassineto – Metodo Classico 48 Mesi
FINALISTI EX AEQUO
Baracchi – Brut
Cantina dei Vini del Morellino – San Rabano Rosato
Cantine Faralli – Trentaseiesima luna Brut
Baracchi – Brut Rosè
La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Centro Storico di Poppi e dal Comune di Poppi, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier di Arezzo. Le cantine storiche di uno dei borghi più belli d’Italia saranno aperte anche oggi e domani, per dare la possibilità ai visitatori di conoscere e degustare i vini presenti, insieme alle specialità gastronomiche del Casentino.