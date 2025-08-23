A Poppi "Il Gusto dei Guidi", ecco i vincitori

ARezzo, 23 agosto 2025 – Nell’ambito del Festival del vino di Poppi "Il Gusto dei Guidi", questa mattina si è riunita tra le mura del centro storico la commissione di degustatori incaricati di decretare i vincitori dell’omonimo concorso enologico. Fin dalla sua istituzione, il concorso ha avuto l’obiettivo di promuovere e valorizzare la categoria degli IGT Rossi toscani. A partire da questa edizione partecipano anche gli IGT Bianchi, oltre che gli IGT Rosati e quelli Metodo Classico e Charmat.

La giuria di quest’anno è presieduta dal Miglior Sommelier AIS Toscana 2025, Luca Marchianni ed è composta da Massimo Rossi(Delegato AIS Arezzo), Tiziana Croci(Delegato AIS Città di Castello), Franco Morena(Delegato AIS Urbino/Montefeltro, Luca Gambineri(Degustatore AIS e rappresentante della Pro Loco Centro Storico Poppi), Saverio Tizzanini(Degustatore AIS), Anselmo Fantoni(Degustatore AIS), Daniela Franchetti(Degustatore AIS), Clara Tizzanini(Degustatore AIS), Umberto Trombelli(Enologo) e Lorenza Cerbini(Giornalista di settore).

A riprova della straordinaria crescita del settore vitivinicolo nel territorio casentinese, per la prima volta è stata proprio un’azienda del Casentino, Ornina, a vincere con il suo Trigono il premio come miglior IGT Toscana rosso. L’aretina Tenuta di Frassineto ha concluso questa edizione con ben due primi premi, trionfando sia con il vino bianco Rancoli 2024 che con il vino spumantizzato Metodo Classico 48 Mesi. Il migliore tra i vini rosati è Paniarosa 2024, dell’Azienda Cardomonte, alla sua prima partecipazione al festival.

I vini della selezione finale XVIII edizione:

- Categoria IGT Toscana Rosso

VINCITORE

Ornina – Trigono

FINALISTI EX AEQUO

Rocca di Castagnoli – Pratola 2019

Antico Fio – Torellino 2021

La Mausolea – Vino dei Romiti 2022

Villa La Ripa – Syrah Syrah 2022

Tenuta di Frassineto – Maestro della Chiana 2020

Robin Baum Wines – 2019 Robin Baum

Villa la Ripa – Tiratari 2021

Robin Baum Wines – 2019

Fattoria Casabianca – Il Gran Casino 2016

- Categoria IGT Toscana Bianco

VINCITORE

Tenuta di Frassineto – Rancoli 2024

FINALISTI EX AEQUO

Ornina – Orblanc 2022

Rocca di Castagnoli – Boscoriccio 2022

Agricola il Casotto – Traminer Aromatico 2024

Cardomonte – Luna Pennata 2024

- Categoria IGT Toscana Rosato

VINCITORE

CARDOMONTE – Pania Rosa 2024

FINALISTI EX AEQUO

Tenuta di Frassineto – Syrah Rosé 2024

Poggio al Vento – La Runa 2024

Soc. Agr. Mugnaione – Buttallaria 2023

Poppiena – Poppiena Rose’ 2024

- Categoria Metodo Classico e Charmat

VINCITORE

Tenuta di Frassineto – Metodo Classico 48 Mesi

FINALISTI EX AEQUO

Baracchi – Brut

Cantina dei Vini del Morellino – San Rabano Rosato

Cantine Faralli – Trentaseiesima luna Brut

Baracchi – Brut Rosè

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Centro Storico di Poppi e dal Comune di Poppi, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier di Arezzo. Le cantine storiche di uno dei borghi più belli d’Italia saranno aperte anche oggi e domani, per dare la possibilità ai visitatori di conoscere e degustare i vini presenti, insieme alle specialità gastronomiche del Casentino.