Non è "solo" un mal di testa. Emicrania: regole, sintomi e prevenzione di uno dei disturbi più diffusi al mondo

Firenze, 12 giugno 2025 - Si avvicina la terza edizione dell’open day dedicato all’emicrania: il 19 giugno torna l’iniziativa della Fondazione Onda in oltre 110 ospedali “bollino rosa” per offrire consulenze informative gratuite su prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee.

Derubricata a semplice “disturbo passeggero", l’emicrania è invece molto diffusa e spesso invalidante sia nella vita di relazione che in quella lavorativa: parliamo della cosiddetta ‘cefalea primitiva’, cioè non conseguenza di un’altra patologia come per esempio nell'emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma cerebrale o nelle meningiti, dove quindi la causa è chiara e che necessitano di una diagnosi tempestiva. In questo caso il mal di testa è esso stesso “la malattia”.

Una patologia ricorrente che può assumere un andamento cronico e che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne (per l’Oms è la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante).