Firenze, lotta all’emicrania: visite gratuite all’ospedale Santa Maria Annunziata

Firenze, 11 giugno 2025 – L'emicrania non è un semplice 'mal di testa' ma una patologia neurologica, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità da moderata a severa, con dolore tipicamente pulsante e unilaterale, associato a nausea, vomito e ipersensibilità a luce, suoni e odori.

Si tratta dunque di una malattia complessa che necessita di una valutazione in sede specialistica al fine di un corretto inquadramento diagnostico e di un programma terapeutico personalizzato. L’ospedale Santa Maria Annunziata aderisce il 19 giugno all’Open Day Emicrania che la Fondazione Onda Ets organizza con la disponibilità di alcune visite neurologiche gratuite. Gli appuntamenti sono su prenotazione. Occorre quindi prenotare nei seguenti giorni: giovedì 12 giugno, venerdì 13 e lunedì 16 giugno in orario 10-12. Il numero da chiamare è 055 6936230.

Le visite saranno effettuate presso la Stanza 9 del DH Multidisciplinare, Scala B quarto piano dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Il presidio ospedaliero di Ponte a Niccheri fa parte degli ospedali Bollino Rosa attraverso i quali la Fondazione Onda Ets promuove la terza edizione dell’(H) Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale dedicato per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Fondazione Onda Ets, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Sul sito www.bollinirosa.it si trovano indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta le prossime iniziative”. È possibile selezionare la regione o la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali, anche quelli aderenti della Asl Toscana centro.