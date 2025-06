Il tragico frontale tra due moto, morto Daniele Benifei. Il lutto della comunità

Pistoia, 23 giugno 2025 – Aveva sempre amato andare in moto, non per la velocità ma per esplorare paesi e ambienti naturali assaporando la sensazione di libertà, guidando con prudenza. Era partito anche questa volta con un gruppo di amici, felice di percorrere in sella alla sua due ruote Suzuki le strade dei paesaggi alpini, ma mai avrebbe immaginato che quello in Alto Adige sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Daniele Benifei, 64 anni, di Pistoia, ha purtroppo perso la vita nel pomeriggio di sabato scorso, a causa di uno scontro frontale con un’altra moto su un tornante della strada che porta al passo della Mendola, in provincia di Bolzano.

Nel tremendo impatto è morto anche l’altro motociclista, un cinquantanovenne residente nella zona. I soccorsi sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente con l’équipe di rianimazione in elicottero, ma purtroppo per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Sul posto per capire la dinamica dello scontro e le responsabilità, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Termeno, insieme ai vigili del fuoco di Caldaro. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Daniele Benifei , molto amato, aveva lavorato alle onoranze funebri della Misericordia di via del Can Bianco a Pistoia fino a due anni fa, quando era giunto il momento della pensione. Un nuovo inizio, in cui poter contare sul tempo libero per dedicarsi ai suoi hobby,come la passione per la moto che condivideva con la moglie Roberta. Ma soprattutto tempo libero da trascorrere con i cinque amatissimi nipoti messi al mondo da Virginia, figlia di Daniele e dell’ex moglie Donatella. Proprio la recente nascita dell’ultimo nipotino era stata accolta con grande gioia da Benifei, nonno felice e orgoglioso per l’arrivo dell’ultimo frugoletto.

Dolore e costernazione, alla notizia della tragica scomparsa di Daniele Benifei, anche tra gli operatori e i volontari della Misericordia di Pistoia, soprattutto tra coloro che avevano lavorato con lui in via del Can Bianco: “Mi sembra impossibile: era passato a salutarmi pochi giorni fa, con il suo consueto buonumore, abbiamo fatto una bella chiacchierata – racconta Roberto Fratoni, ex segretario dell’Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia – Questa notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno sabato sera e ci ha lasciati tutti molto scossi. Daniele era la classica persona che affronta la vita con il sorriso – ricorda –. Adesso era felice di questa nuova fase della vita, era arrivato dopo anni di lavoro a godersi la pensione e avere il tempo da trascorrere con gli affetti: la moglie, la figlia, i nipoti. Desidero esprimere le condoglianze e la vicinanza alla famiglia di Daniele Benifei da parte di tutta la Misericordia di Pistoia”.

La salma di Daniele Benifei al momento è ancora trattenuta a Bolzano, su disposizione dell’autorità giudiziaria, poi verrà portata a Pistoia dove saranno celebrate le esequie, presumibilmente in questa settimana.