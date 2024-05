Toscana, la terra felix dei film. George Clooney e Adam Sandler dopo Hoffman e Hunt

Arezzo, 18 maggio 2024 – Un selfie con George Clooney e uno con Adam Sandler. È quanto si sono concessi alcuni fortunati aretini che ieri sostavano davanti al teatro Petrarca di Arezzo, dove si girava una scena del film Netflix del regista Noah Baumbach, in attesa dell’arrivo delle star americane. Intorno alle 10 sfoderando un sorriso smagliante e indossando occhiali a specchio, l’attore George Clooney, che possiede da anni una villa sul lago di Como, è arrivato salutando in italiano i presenti.

Da destra a sinistra: George Clooney ad Arezzo, le fans con i cartelli e, nel riquadro, Adam Sandler (foto Alessandro Falsetti)

Prima di lui si era concesso per foto e autografi anche Adam Sandler, arrivato a bordo di un van in compagnia del suo cane Bagel, un bulldog inglese che l’attore americano di "50 volte il primo bacio" e "Spaceman" porta sempre con sé.

Le due star sono state impegnate nelle riprese all’interno di un blindatissimo teatro Petrarca di una scena dell’ultimo film del regista Noah Baumbach. Poco più tardi, intorno alle 11,30, è stata la volta di Isla Fisher, attrice australiana protagonista di numerose pellicole di successo, come "I Love Shopping", anche lei ad Arezzo per il film di Baumbach "Jay Kelly".

Prima di Arezzo, il set si è spostato nei dintorni di Piacenza e poi, si sono trasferiti in Toscana, tra Montecatini e la Val d’Orcia. Nei prossimi giorni altri ciak interesseranno Pitigliano. Il film dovrebbe uscire nel 2025 sulla piattaforma Netflix.

Arezzo si è trasformata così in una piccola Hollywood, con le star americane e le grandi produzioni internazionali sbarcate in città per girare film e fiction. Non solo quello con George Clooney e Adam Sandler, fino a lunedì si gira anche il film con Alessandro Borghi diretto da Gianni Amelio. Il regista da un paio di giorni è sul set della stazione ferroviaria di Pescaiola, alla periferia della città, dove oggi è atteso proprio Borghi, reduce dal travolgente successo della serie Netflix "Supersex" ispirata alla vita di Rocco Siffredi. L’attore è infatti tra i protagonisti di "Campo di battaglia", pellicola firmata da Gianni Amelio e prodotta dalla Kavac Film con Rai Cinema che debutterà sul piccolo schermo il prossimo autunno ambientata durante la prima guerra mondiale. Le grandi produzioni cinematografiche hanno scelto ancora una volta Arezzo che, come già avvenuto in passato, per qualche giorno si trasforma in un grande set a cielo aperto.

In generale tutta la Toscana in questi giorni è al centro di grandi produzioni internazionali di cinema realizzate con il supporto della Regione attraverso la propria Film Commission. "A Lucca, con la presenza di Dustin Hoffman e Helen Hunt sul set del nuovo film di Peter Greenaway. Tra Montecatini, Arezzo e Val d’Orcia con George Clooney e Adam Sandler, protagonisti del nuovo film per Netflix. Stiamo rendendo la Toscana sempre più attrattiva per cinema, turismo ed economia" ha commentato il governatore Eugenio Giani. Proprio in centro storico a Lucca si sono svolte le riprese del film internazionale di Peter Greenaway con i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori del calibro di Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante.