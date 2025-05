Un fan instancabile: aspetta sei ore Lucio Corsi per un autografo, poi finalmente l’abbraccio

Grosseto, 10 maggio 2025 – L’amore e la passione dei fan per i loro artisti preferiti non conosce limiti di tempo. E un giovane ragazzo toscano ne è la prova vivente. Si chiama Fabio, vive a Basilea, e per incontrare il suo idolo, il cantante Lucio Corsi, e farsi autografare i poster, ha aspettato sei ore fuori dai cancelli dell’Eurovision Song Contest.

Determinato a incontrare il suo cantante preferito, Fabio si è piazzato all’esterno della St. Jakobshalle. Dopo una estenuante attesa, finalmente arriva Lucio Corsi. La scena è stata ripresa in un video, poi pubblicato su TikTok da Sugar Music, etichetta discografica del cantautore maremmano.

Fabio, il ragazzo che ha aspettato sei ore Lucio Corsi fuori dalle prove dell'Eurovision a Basilea. Screenshot dal video pubblicato su TikTok dall'etichetta discografica Sugar Music

"Ciao piacere, come ti chiami?”, gli chiede il cantante. Fabio gli racconta che è di origini toscane ma vive a Basilea con la famiglia da quando aveva 3 anni. “Ha aspettato tutto il giorno”, dice un addetto alla sicurezza. A quel punto Lucio prende il disco in vinile e il poster del ragazzo e glieli autografa. Poi per finire, una foto insieme abbracciati.

Lucio Corsi si trova a Basilea in vista dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma da martedì 13 a sabato 17 maggio. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, il cantautore maremmano rappresenterà l’Italia con la sua “Volevo essere un duro”.