Un irriconoscibile Carlo Conti, versione popstar anni ‘80: il video-scherzo di Pieraccioni

Firenze, 9 maggio 2025 – Leonardo Pieraccioni l’ha rifatto. Stavolta ha pescato negli archivi del tempo e ha tirato fuori un video esilarante per prendere bonariamente in giro il suo amico storico, Carlo Conti. Siamo a Fiesole: un giovane “Carletto”, con occhiali extra large, pantaloni bianchi e camicia blu, si esibisce in un improbabile videoclip tra piazza Mino e una discoteca d’epoca.

Pieraccioni lo lancia su Instagram come fosse uno scoop mondiale: “In anteprima nazionale ‘The pen is on the table’, la prima canzone ufficialmente in gara per il prossimo Sanremo”. Conti non resta in silenzio e promette, scherzando, una vendetta: “Era il 1982! E comunque, caro Leo, potrei ripagarti con un tuo ‘Ragazzotti’ d’annata”. La risposta di Pieraccioni è pronta: “Eh, no eh, Ragazzotti sarebbe un colpo troppo basso! Cancello subito il tutto”. Ovviamente, non lo fa.

Nel frattempo i like schizzano e nei commenti è gara di battute:

“Questa hit oggi vincerebbe tutto…”, scrive qualcuno. E c’è anche chi si chiede, con tono ironico, se tra i due sia scoppiato davvero un litigio per arrivare a “pubblicare un video così".

La più divertita? La moglie di Conti, Francesca Vaccaro, che commenta con un semplice: “No, vabbè…”, accompagnato dall’emoticon della faccina che si copre il volto. Ironicamente affranta, ma di certo abituata a queste scene da commedia toscana.

Non è la prima volta che i due si punzecchiano pubblicamente. Già prima di Sanremo, Conti aveva preso bonariamente in giro gli amici di sempre, dicendo che Pieraccioni e Panariello sono “due sfaticati” e che “Leonardo non ha voglia di far nulla!”. Stesso copione poco prima del Festival: “La prima sera chiamo gli amici, chiamo gli amici…”, aveva detto Conti. E tutti pensarono a Pieraccioni e Panariello. Invece… sorpresa. Gli “amici” erano Antonella Clerici e Gerry Scotti. Pieraccioni, deluso ma non troppo, aveva commentato su Instagram: “Va bene… però quando non avevi il doposole a 22 anni, te lo portai io il doposole… io e Giorgino…”.

Tra una vendetta social e l’altra, i due continuano a dimostrare che l’ironia — quella vera, toscana e tagliente — resta il miglior cemento per le amicizie di lunga data.