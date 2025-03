Leonardo Pieraccioni e il vocabolario degli adolescenti, la nuova lezione tutta da ridere

Firenze, 25 marzo 2025 – Proseguono le lezioni tutte da ridere di Leonardo Pieraccioni su Instagram. Questa volta il corso è dedicato ai genitori, in particolare a coloro che hanno figli adolescenti. Chissà quante volte nel sentirli parlare vi sarete chiesti: “Ma cosa stanno dicendo? Che parole usano?”. Ecco, in vostro aiuto, arriva l’attore e comico che su Instagram ha superato il milione di follower.

"Oggi una lezione più specifica, più particolare – inizia Pieraccioni – dedicata a coloro che hanno figli in età adolescenziale. Ci sono tanti termini che noi boomer non conosciamo. Ai nostri tempi, i nostri genitori non conoscevano, per esempio, ‘ghivido’. Che voleva dire ‘ganzo’, ‘forte’”.

"Ma adesso – prosegue l’attore – ci sono tantissimi termini che i nostri figli usano. Ecco dunque che oggi parleremo di ‘snitchare’, ‘drippare’, ‘sgravare’ e ‘chillare’.

Partendo da “snitchare” o “fare lo snitch”, il comico insegna che significa “fare la spia”. Oppure ancora, “drippare” vuol dire “avere stile, vestirsi bene”. E ancora, “sgravare” che significa secondo i nostri figli adolescenti “esagerare”. Per concludere con “chillare” o “stai chill”, che vuol dire “rilassarsi”, “stai calmo”.