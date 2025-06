Attimi di paura in Santa Maria Novella, anziano e invalido scomparso. Ritrovato dalla Polfer

Firenze, 13 giugno 2025 – Attimi di paura per un 73enne anziano e invalido improvvisamente scomparso alla stazione di Santa Maria Novella. L’uomo era in città con un gruppo di turisti olandesi che, non appena si sono resi conto dell’assenza, hanno allertato la responsabile della comitiva che si è subito rivolta a una pattuglia della polizia ferroviaria. Gli agenti, una volta raccolte tutte le informazioni sull’anziano, comprese le sue fotografie, hanno veicolato la notizia, tramite la Centrale Operativa, alle pattuglie che si sono subito attivate per rintracciare l’uomo.

L’uomo è stato ritrovato nel centro galleria della stazione ed è stato accompagnato negli uffici della Pofer dove, di lì a poco si è ricongiunto con il resto del gruppo.