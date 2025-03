Parlata fiorentina: etimologia di “giue”. Pieraccioni e le lezioni tutte da ridere

Firenze, 18 marzo 2025 – Lezioni di fiorentino firmate Leonardo Pieraccioni. L’attore, che ha superato il milione di follower su Instagram, spiega in un video le differenze tra due espressioni colloquiali come “borda” e “giue”. Espressioni che, se si è cresciuti in una casa fiorentina, non possiamo non aver usato. Ma non è facile capire il loro corretto utilizzo: per questo interviene Pieraccioni.

"Salve a tutti oggi parleremo della differenza sostanziale dei rafforzativi borda e giue, c'è anche una tonalità differente – spiega nel video Pieraccioni – Borda è una serie di colpi negativi: per esempio alla zia Eufrasia hanno rubato la Renault 4, invece Giue è rafforzativo positivo, esempio la zia Eufrasia ha vinto al bingo e si è ricomprata la Twingo nuova. Ma la zia con la Twingo nuova ha tamponato la tramvia si ritorna al borda"

Il video ha fatto tantissimi like e commenti tra cui non sono mancate lezioni su altri rafforzativi fiorentini come “Ariborda”. “Per esempio, – dicono in un commento – la Twingo dopo l’incidente è stata riparata e dopo un mese neanche la zia a ribocciato la tramvia: ariborda”.

Lo scorso 16 febbraio Leonardo Pieraccioni ha compiuto 60 anni. Ed è stato sommerso di auguri dai colleghi del mondo dello spettacolo e dai tantissimi fan. Il primo a ricordarsi del suo compleanno è stato il suo fraterno amico Carlo Conti, dal palco di Sanremo nel corso dell’ultima puntata della kermesse canora, davanti a “tutta l’Italia”.