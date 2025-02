17 febbraio, tanti auguri Leonardo! Pieraccioni compie oggi 60 anni

Firenze, 17 febbraio 2025 – Nel film i Laureati un giovane Pieraccioni diceva: “I giorni indimenticabili nella vita di un uomo sono cinque o sei in tutto: il resto…fa volume". Chissà quali sono stati i giorni indimenticabili nella vita di Leonardo Pieraccioni, che compie oggi 60 anni. Di certo sono stati non giorni, ma anni indimenticabili per il pubblico, che grazie ai suoi film ha ricevuto una bella carica di buonumore ed emozioni.

Il primo a ricordarsi del suo compleanno è stato il suo fraterno amico Carlo Conti, dal palco di Sanremo nel corso dell’ultima puntata della kermesse canora, davanti a “tutta l’Italia”. Il popolare e amatissimo attore, molto presente sui social, taglia oggi uno storico traguardo in un momento artisticamente florido. Tanti film, tanti successi, dal Ciclone alle ultime pellicole come ‘Pare parecchio Parigi’ e ‘Io e te dobbiamo parlare’ con Siani campione d’incassi. Sembra ieri quando un giovane Pieraccioni si faceva conoscere e acclamare dal grande pubblico grazie a "I Laureati".

Oggi saranno tantissimi i fan e i vip che augureranno a Pieraccioni buon compleanno. Intanto ieri, un bell’omaggio all’attore e regista fiorentino, uno degli ambasciatori più amati della “toscanità”, lo ha fatto l’associazione culturale Contemascetti, che per l’occasione ha realizzato un tour cinematografico a piedi con un itinerario ispirato alle location dei suoi film più noti: dai suoi primi cult come i Laureati, Il Ciclone e Fuochi d’Artificio che fecero esplodere la fama del regista toscano, fino a tante divertenti pellicole come Il Principe e il Pirata, Il Pesce Innamorato, Io & Marilyn e tanti altri. Un percorso di cineturismo che ha offerto a fiorentini e turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a queste produzioni cinematografiche senza tempo, con scorci più e meno noti del centro storico. In attesa, per la gioia dei suoi tantissimi fan, del suo prossimo film. Maurizio Costanzo