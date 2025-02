Pieraccioni e Panariello a Sanremo? Conti nega: “Leonardo è a Firenze, Giorgio a fare da babysitter a mio figlio”

Firenze, 15 febbraio 2025 – Ma alla fine ci saranno o no? È la domanda che un po’ tutti si pongono da quando è iniziato (e anche da prima) il Festival di Sanremo 2025. Parliamo degli amici storici di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Voci, rumors, scommesse. C’è chi dice perfino di aver avvistato lo stesso Panariello in zona Ariston.

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni

Ma è stato lo stesso Carlo Conti ad aver smentito nella conferenza stampa che precede la serata finale del Festival: “Pieraccioni e Panariello all’Ariston? Leonardo è rimasto a Firenze, sta cercando la mia crema solare che non è riuscito a trovare”, scherza in riferimento a una battuta di Pieraccioni dei giorni scorsi.

"Giorgio invece sarà in albergo qui a Sanremo a fare da babysitter a mio figlio. In teatro ci sarà la fidanzata”, scherza ancora il direttore artistico e conduttore del Festival. "Sono miei fratelli, sarebbe stato banale portarli qui”. In ogni caso, assicura ancora Conti, “lunedì invece saremo a festeggiare il compleanno di Pieraccioni”.

Quindi niente da fare? Non li vedremo nemmeno nella serata finale del Festival? Chissà… Anche Gianmarco Tamberi era stato avvistato a Sanremo durante la mattina prima di vederlo sul palco dell’Ariston. Nella conferenza stampa di quel giorno, alla domanda se Tamberi sarebbe stato uno degli ospiti, Conti ha negato categoricamente. E invece alla fine c’era. Ci saranno dunque Pieraccioni e Panariello? Non resta altro da fare che aspettare per scoprirlo.