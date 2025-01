Pieraccioni, Panariello, il festival di Sanremo e il doposole della ‘discordia’: il video che ha fatto sorridere il web

Firenze, 23 gennaio 2025 – La certezza, o quasi, era che sul palco dell’Ariston si sarebbe materializzato il trio toscano. Quando Carlo Conti ha annunciato che nella prima serata di Sanremo 2025 sarebbe stato affiancato da "due cari amici", il pensiero di tutti è corso inevitabilmente a Leonardo Pieraccioni e a Giorgio Panariello. Ma la sorpresa era dietro l'angolo: i prescelti sono stati Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Un colpo di scena che ha lasciato Pieraccioni… di stucco. E la sua reazione, sempre ovviamente sul filo dell’ironia, non si è fatta attendere: in un video pubblicato su Instagram, l'attore e regista fiorentino ha messo in scena una delle sue gag, con il suo inconfondibile tono sarcastico: "Va bene. Ho visto il ‘presentatore nerino’ lì, per la prima sera aveva detto: 'Chiamo gli amici, chiamo gli amici'. Va bene.... Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene. Però, (prosegue nel video Pieraccioni, rivolgendosi all’amico Conti, ndr.) quando ti serviva il doposole, a 22 anni, io e Giorgino te l'abbiamo portato. E ora? Gira la ruota, vai".

La replica di Panariello e la risposta di Conti

Il commento di Pieraccioni ha trovato subito un alleato: Giorgio Panariello, che ha risposto prontamente: "Bravo!! Mi hai levato le parole di bocca"! E a quel punto anche Carlo Conti ha deciso di unirsi al siparietto, scrivendo sotto il post: "O che si rinfaccia il doposole dopo tutti questi anni"?

Toni leggeri, battute tra amici, ma anche un pizzico di nostalgia per quella storica amicizia che ha fatto divertire gli italiani per anni. Pieraccioni e Panariello hanno accettato la decisione con ironia: il loro affetto per Conti è fuori discussione.

Il debutto di Gerry Scotti e Antonella Clerici a Sanremo

Carlo Conti ha rivelato la sua scelta in diretta a "È sempre mezzogiorno", spiegando di voler portare sul palco due volti molto amati dal pubblico: "Ci divertiremo insieme in questa bella avventura. Gerry sarà al suo esordio a Sanremo e se ci fosse stato anche Fabrizio Frizzi sarebbe stato sicuramente con noi su quel palco".

Scotti e Clerici sono senza dubbio due volti storici della televisione italiana, con un'esperienza e un carisma capaci di conquistare il pubblico. Tuttavia, il fatto che il "trio delle meraviglie" toscano sia stato escluso dalla serata inaugurale ha comunque sorpreso molti.

Sanremo è fatto anche di retroscena, di sorprese e di amicizie che, tra una battuta e l'altra, restano solide nel tempo. Se quest'anno Pieraccioni e Panariello non saliranno sul palco dell'Ariston, di certo il loro siparietto social ha già conquistato il pubblico. E chissà, magari Conti potrebbe trovare un modo per coinvolgerli in uno dei prossimi appuntamenti sanremesi.

Nel frattempo, una cosa è certa: a distanza di anni, la questione del doposole continua ad essere un affare serio….