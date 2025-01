Jovanotti riparte dall’Ariston

Sarà Jovanotti il primo superospite del Festival di Sanremo in programma dall’11 al 15 febbraio. Lo ha annunciato ieri sera al Tg1 il direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Il cantante cortonese ha superato completamente l’infortunio in bicicletta a Santo Domingo che lo ha tenuto a lungo lontano dalle scene: si esibirà nella prima serata di martedì 11 febbraio. In collegamento con il Tg Rai c’era anche Lorenzo Cherubini che ha scherzato: "Ho appreso da poco che sarò al Festival di Castrocaro. Ah, Sanremo? Mi inviti al Festival di Sanremo? Allora sarò ospite di Sanremo, grazie dell’invito, sarà fantastico. Ci vediamo lì". Nella stessa serata potrebbero salire sul palco dell’Ariston anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, ancora non confermati.