Nuove Acque ricerca personale da inserire in organico

Arezzo, 21 agosto 2025 – Nuove Acque, gestore del servizio idrico integrato dell’Alto Valdarno con sede in Arezzo, indice indice una selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo indeterminato di : un Addetto Amministrativi a supporto delle attività inerenti la Compliance Societaria/Sistemi di Gestione/Linee Guida e Prassi di Riferimento/Attività Amministrative e Commerciali.
Sarà applicato un Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 3° livello CCNL settore Gas-Acqua, con riserva di n. 1 posto a favore dei candidati appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. Le domande dovranno pervenire entro le ore 10:00 del 25 Agosto.
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare il form presente sul sito https://nuoveacque.it/ alla pagina “Lavora con noi”, sezione “Avvisi di Selezione”, pulsante “Candidati”. Per tutte le informazioni i candidati potranno consultare il sito https://nuoveacque.it/ alla pagina “Lavora con noi”, sezione “Avvisi di Selezione”.