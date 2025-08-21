Partita Arezzo – Forlì: l’ordinanza per la sicurezza urbana e l’ordine pubblico

Arezzo, 21 agosto 2025 – In vista dell’incontro di calcio “Arezzo – Forlì”, in programma venerdì 22 agosto alle 21:15 allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”, al fine di garantire la sicurezza urbana e la tutela dell’incolumità pubblica il Sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede, per l’area compresa entro un raggio di 500 metri dallo stadio e per l’interno dell’impianto sportivo, il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi, di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro o lattine, nonché il divieto di utilizzo e porto di contenitori in vetro o latta al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e di abbandono di contenitori in vetro o lattina sul suolo pubblico.

Tali misure saranno in vigore dalle 17:15 alle 01:15 del giorno successivo e si applicano a tutte le attività commerciali e di somministrazione, compresi i distributori automatici, i chioschi e gli esercizi temporanei di vendita e consumo di alimenti e bevande.

Queste le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni: € 1.032,00 per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, € 1.000,00 per gli esercizi commerciali, € 300,00 per i singoli cittadini che contravvengano al divieto di utilizzo e porto di contenitori in vetro o latta.