La stoccata di Carlo Conti: “Pieraccioni e Panariello? Quei due non vogliono far niente, soprattutto Leonardo"

Firenze, 23 gennaio 2025 - “Pieraccioni e Panariello all’Ariston? Mah… sono due sfaticati, soprattutto Leonardo… Non hanno voglia di far nulla!”. Ride Carlo Conti, che ha fatto tappa nella community di BSMT, dove ha condiviso aneddoti e curiosità sulla sua carriera e sulla sua prossima avventura a Sanremo. Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno costruito tre carriere che si sono rincorse e intrecciate nel tempo. "Il nostro primo show insieme è stato Fratelli d’Italia (che non ha nulla a che vedere con la politica!), poi a distanza di anni abbiamo realizzato un altro spettacolo insieme - ha raccontato il conduttore -. Molti non si aspettavano di vederci sul palco; se il pubblico toscano ha apprezzato tantissimo il nostro ritorno, il resto del Paese ha scoperto che tra noi ci sono un’amicizia e una sintonia speciale. Alla base, c’è tanta stima reciproca a livello professionale, altrimenti non potremmo fare spettacoli insieme. Io alzo le palle da gioco, loro schiacciano!".

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni

Alla domanda su quanto il suo essere toscano lo abbia aiutato nella carriera, Conti ha subito precisato: "No, no, l’essere fiorentino! Siamo leggermente campanilisti… Entrando qui, ho visto una maglia della Juve e ho sobbalzato. Stavo per uscire!". L'ironia è un tratto distintivo dei fiorentini, sottolinea Conti. Che aggiunge: "Noi scherziamo su tutto, anche sulle cose peggiori, come la morte e le malattie. È un modo di esorcizzarle. Io e Leonardo siamo capaci di ridere perfino ai funerali. È il dna di noi fiorentini, perfettamente rappresentato in Amici Miei".

Carlo Conti è poi noto per la sua carnagione sempre scura, una caratteristica che lui stesso ha trasformato in un elemento di comicità. "Il mio essere sempre abbronzato? È stata la mia fortuna. Personaggi come Mario il bagnino hanno contribuito al mio successo e Giorgio Panariello mi chiama ‘Calimero’. Sono sempre stato autoironico: io passo subito dal colore olivastro al nero, pur con tutte le creme e le precauzioni del caso. Il sole di Sanremo mi farà diventare scuro in un attimo!". Anche nelle chat di WhatsApp, racconta, si riconosce subito: "Uso il pollicione solo realizzato con la mano scura. Si capisce da questo che sono io a rispondere!".