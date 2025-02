Orgoglio toscano al Festival: Marco Masini, quanto affetto sui social. La Maremma con Lucio Corsi

Firenze, 15 febbraio 2025 - Orgoglio fiorentino e orgoglio toscano al Festival. In una serata da record assoluto per gli ascolti al Festival, c'è il trionfo di un cantautore toscano da 35 anni sulle scene: Marco Masini, nel duetto con Fedez, con la nuova versione di una hit assoluta come "Bella stronza" fa il pieno di consensi. Con migliaia e migliaia di telespettatori collegati da Firenze e dalla Toscana con Rai Uno. L'esibizione è stata ben oltre la mezzanotte ma nessuno ha voluto perdersi un duetto che è piaciuto per l'intensità dell'interpretazione. Da una parte le melodie classiche della canzone, dall'altra Fedez che sulla melodia ha proposto i suoi versi (le "barre", come si chiamano in gergo trap). Molto bene anche il maremmano Lucio Corsi, che conquista il secondo posto nella classifica finale della serata. Il tutto nella serata in cui a trionfare è anche e soprattutto il presentatore, il fiorentinissimo Carlo Conti.