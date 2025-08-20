Eliopoli, salta il talk show con Simona Ventura e Ubaldo Pantani

Pisa, 20 agosto - E' stato annullato il talk show presto per stasera alle 22 a Eliopoli, al Calambrone, al quale avrebbero dovuto partecipare Simona Ventura e Ubaldo Pantani, insieme alla cantate e performer pisana FreakyBea. La decisione è stata presa poco fa dalla direzione del festival Eliopoli Summer in conseguenza dell'allerta meteo arancione su tutta la costa toscana. L'appuntamento purtroppo non potrà essere recuperato perché a breve Simona Vwntura sarà impegnate con le riprese del Grande Fratello, dopo essere tornata alla guida del reality in cui si racconta la casa più spiata d'Italia.

Il talk show di stasera sarebbe stata anche l'occasione di ricordare la figura di Pippo Baudo, che aveva lanciato Simona Ventura come inviata proprio nella Domenica In della stagione 1991/92. "Con Pippo ho cominciato nel 1991 - ha ricordato la showgirl in un colloquio con La Nazione - e da allora non ci siamo più lasciati. Con lui ho costruito un fatto di consigli e di confronto continuo. Pippo è venuto sempre ospite a Quelli che il calcio tutti gli anni e anche più volte l’anno. Sapevo di poter contare su di lui ed è stato così fino a poco tempo fa quando le sue condizioni di salute sono andate progressivamente peggiorando". Secondo Simona però la sua Tv non è finita, anzi: "Credo che per chiunque di noi sarà un piacere portare avanti quello che Baudo ci ha insegnato. Ovviamente con uno stile moderno e adeguato al tempo che stiamo vivendo. Non finisce la Tv, finisce forse un’era televisiva e continueremo a fare una Tv che guarda al futuro e che sarà inevitabilmente diversa da quella che faceva Pippo e qualcun altro dopo di lui, ma quelli sono stati i padri fondatori della televisione moderna e quelli dovremmo sempre ringraziare e rispettare".