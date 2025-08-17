L’irriverenza toscana di Roberto Benigni e la sobrietà di Pippo Baudo: “Con lui momenti prodigiosi”

Firenze, 17 agosto 2025 – Roberto Benigni e Pippo Baudo hanno regalato momenti indimenticabili di televisione, quando il web e i social erano soltanto un’ipotesi e gli italiani si riunivano davanti alla tv il sabato sera. Impossibile che il comico e attore toscano non volesse rivolgere un pensiero al presentatore, scomparso ieri, 16 agosto, all’età di 89 anni.

È morto Pippo Baudo

"Con lui e grazie a lui momenti di spettacolo televisivo prodigiosi di un'allegria sfrenata e di una gioia incontenibile. Bravissimo. Un grande professionista. Grazie caro Pippo", ha detto Benigni all’Ansa, un pensiero semplice e al tempo stesso molto significativo di ciò che Baduo ha rappresentato per lui e per la tv italiana.

E in effetti di momenti ‘prodigiosi’, i due, ne hanno regalati parecchi. Benigni, con la sua irriverenza, ha portato sul piccolo schermo quella toscanissima comicità dissacrante che lo ha reso celebre, con gesti che scardinavano le regole della diretta televisiva con la spontaneità tipica del suo stile. Un po’ come quando gettò a terra Baudo e lo baciò in bocca, dando vita ad un momento entrato di diritto nella storia della tv.

Baudo, dal canto suo, è stato il “padrone di casa” per eccellenza: un conduttore capace di tenere in mano il timone dei varietà più seguiti, da Fantastico fino al Festival di Sanremo e alle grandi prime serate Rai. La sua calma autorevolezza si è spesso intrecciata con l’esuberanza di Benigni, generando contrasti comici e situazioni imprevedibili, ma sempre sotto il segno del rispetto reciproco.

I loro incontri televisivi hanno incarnato due anime dell’Italia: da un lato la voglia di regole e tradizione rappresentata da Baudo, dall’altro lo spirito anarchico e liberatorio di Benigni. Una coppia atipica che, proprio grazie alle differenze, ha saputo regalare alla tv momenti destinati a entrare nella storia dello spettacolo italiano.