La gag di Pieraccioni: "Ti portavo il doposole. E inviti Gerry Scotti"

Aria stropicciata, sguardo, al solito, malinco(m)ico. Leonardo Pieraccioni sui social ne ha inventata un’altra delle sue, uno strale (chiaramente amichevole, per quanto graffiante) all’amico di sempre, quasi un fratello, Carlo Conti che alla prima serata del festival di Sanremo, in calendario il prossimo 11 febbraio, avrà come ospiti d’eccezione Antonella Clerici e Gerry Scotti.

"No, No. Va bene, va bene – attacca Leo – Ho visto il presentatore nerino lì (Carlo Conti ndr). La prima sera diceva ’chiamo gli amici, chiamo gli amici’. Va bene, chiama gli amici. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti". Secondo alcune indiscrezioni, circolate nei giorni scorsi, alla prima sul palco dell’Ariston il presentatore fiorentino avrebbe voluto chiamare gli amici di sempre, Pieraccioni appunto, e Giorgio Panariello.

E così un (non si sa quanto realmente piccato) Pieraccioni prosegue nel suo video Instagram con la battuta fulminante. "Va bene. Però quando non avevi il doposole a 22 anni te lo portammo io e Giorgino il doposole. E ora gira la ruota, gira la ruota, vai" conclude il comico toscano. Sotto il video un fiume di i commenti al video postato dal regista e attore toscano. Ecco subito Giorgio Panariello a dar manforte: "Bravo! Mi hai levato le parole di bocca".

E tra i primi commenti spunta proprio quello di Carlo Conti che replica divertito: "I che si rinfaccia il dopo sole dopo tutti questi anni?", una frase corredata da decine di emoticon che ridono del siparietto.

Più tardi un’altra battuta del presentatore ormai in pieno nel gioco delle parti: "Pieraccioni e Panariello all’Ariston? Mah… sono due sfaticati, soprattutto Leonardo… Non hanno voglia di far nulla!". Aspettiamo la prossima gag che da qui al festival è ancora lunga.

E. Baldi