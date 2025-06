Regionali: Tap&Tap attivo sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze Borgo San Lorenzo

Firenze, 30 giugno 2025 – Attivo da oggi anche sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi e Firenze-Borgo S. Lorenzo (via Vaglia e via Pontassieve) il servizio "Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti per i reni regionali.

In 39 stazioni su queste due linee, sono presenti 120 validatrici abilitate, contrassegnate da apposita cartellonistca, dove è possibile acquistare il biglietto attraverso la propria carta di pagamento contactless, in qualunque orario della giornata. È sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza e poi effettuare la stessa operazione nella validatrice della stazione di arrivo con la stessa carta. In fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata.

L’attivazione del servizio sulle due linee segue quello avvenuto a partire dallo scorso dicembre su quelle Firenze-Pisa-Livorno, Viareggio-Lucca, Pisa-Lucca, Pisa-Carrara, Lucca-Pistoia-Prato-Firenze, Pistoia-Pracchia, Prato-Vernio, Empoli-Siena, Livorno-Grosseto-Capalbio e Campiglia-Piombino.

Informazioni su trenitalia.com e sui canali social del Regionale su cui è stata attivata una campagna di comunicazione dedicata.