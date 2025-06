Ruba vestiti, scoperto dall’addetto alla sicurezza. Nei guai un 36enne

Firenze, 30 giugno 2025 – E’ stato arrestato mentre tentava di rubare diversi capi di abbigliamento in un negozio di Firenze, per un valore di oltre 120 euro. Protagonista un 36enne di origine peruviana, già noto alle forze dell’ordine: il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Firenze.

L’uomo è stato sorpreso dall’addetto alla sicurezza di un negozio di vestiti di via Panzani. Successivamente sono intervenuti i carabinieri e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita. L’arrestato, a disposizione della Procura di Firenze, dopo una notte in camera di sicurezza è stato condotto davanti al Tribunale di Firenze. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'indagato.