Ruba 600 euro di vestiti in un noto negozio di abbigliamento: arrestato

Firenze, 7 giugno 2025 – Un giovane di 26 anni è stato arrestato ieri, 6 giugno, dalla polizia di Firenze. L’episodio è avvenuto in Piazza Dalmazia. Le indagini hanno rivelato che il giovane era entrato nel negozio OVS da cui aveva cercato di sottrarre vari capi di abbigliamento, valutati complessivamente in circa 600 euro. Gli abiti erano stati nascosti all’interno di un sacco della spazzatura.

L’azione del ventiseienne non è sfuggita allo sguardo attento di un addetto alla sicurezza, un cittadino dominicano di 53 anni, che ha seguito il giovane tentando di impedirne la fuga. Nel tentativo di scappare, il sospettato ha brandito uno spray urticante, che è stato successivamente sequestrato, e ha attaccato l’addetto alla vigilanza.

Una volta giunti sul posto, gli agenti di polizia sono riusciti a individuare prontamente e mettere in sicurezza il giovane, già conosciuto per reati simili. Dopo le procedure di rito, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, l’arrestato è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura di Firenze, in attesa dell'udienza di convalida.