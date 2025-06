Le sagre in Toscana nel weekend 7 e 8 giugno: ecco dove andare

Firenze, 7 giugno 2025 - Un altro weekend di sagre. Siamo nel pieno della stagione delle feste di piazza in Toscana. Con l'organizzazione spesso delle pro loco e delle squadre sportive locali, tornano gli appuntamenti gastronomici. Tante specialità diverse che rendono la Toscana un caleidoscopio di sapori unico nel suo genere. Appuntamenti che si ripetono anno dopo anno e che sono sempre più amati. E' anche un'occasione per riscoprire borghi storici, luoghi ricchi di testimonianze del passato. Un tuffo in un'atmosfera "slow". In diversi casi, oltre al ristorante, ci sono anche appuntamenti musicali. Tanti appuntamenti sabato 7 e domenica 8 giugno. Come la sagra della pizza di Ponte a Egola.