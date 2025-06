Al via oggi la Sagra della Pizza di Ponte a Egola

Prende oggi il via a Ponte a Egola, la diciassettesima Sagra della Pizza. Questa si protrarrà fino a sabato 21 e verrà ospitata nello spazio esterno del Circolo ARCI intitolato a Corrado Pannocchia, in via Ferrari. Ponte a Egola, soprannominata a suo tempo dal giornalista del quotidiano La Nazione, Mario Lepri, con l’appellativo di "Regina del Cuoio", sta attendendo l’edizione numero 36 del Palio del Cuoio. Lo scorso 23 maggio si è svolta la serata "A 30 giorni dal Palio" con un riuscito e partecipato "Dj Set Cocktail" ed ora è la volta della tradizionale Sagra della Pizza. Sono previsti spettacoli di vario tipo e serate scandite dalla musica. E’ previsto una Luna Park per i bambini e per i ragazzini più grandi, con un variegato menù per ogni esigenza. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi al numero: 339-2393899. Non appena si sarà conclusa la sagra della Pizza, subentrerà a ruota la Prima Sagra della frittura e del bombolone, dal 22 al 29 giugno, vale a dire proprio nella domenica del Palio, per l’attesa Corsa dei caratelli. Intanto, nella mattinata di sabato prossimo, a Casa Concia, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del 36° Palio del Cuoio.

Marco Lepri