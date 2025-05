Feste e sagre tradizionali. Calendario per tutti i gusti. Eventi fino a novembre

La forte vocazione al volontariato e all’associazionismo del territorio massarosese si traduce nella necessità di sviluppare iniziative di autofinanziamento. Che a Massarosa sono rappresentate dagli eventi enogastronomici: non a caso, in passato si è parlato di "Comune delle Sagre". Nei giorni scorsi, è stato approvato il calendario definitivo delle sagre e delle feste che animeranno lo scampolo restante della primavera, l’estate e buona parte dell’autunno.

Sagre. Scavallato il mese, è tempo della Sagra dell’olio e delle olive, a Piano del Quercione: 6-8 giugno, e poi di nuovo 13-15, 20-22 e 27-29. Quasi sovrapposta (13-15 giugno, 20-22, 27-29, 4-6 luglio) è la Sagra della zuppa, alla Gulfa a Montramito. Dal 4 al 13 luglio si va a Massarosa con Pizza al volo Fratres. Sempre a Montramito, dal 9 al 20 luglio si tiene la Festa della Rinascita, mentre a Massarosa dal 17 al 27 luglio si terrà la Sagra della Ranocchiocciola. Dal 18 al 27 luglio si accende anche la frazione di Quiesa con la Sagra della birra e della griglia. Il 23 luglio si torna alla Gulfa, dove fino al 3 agosto si terrà la Festa Democratica. Per tutta la prima metà di agosto (1-15) a Boccano va in scena la Sagra della Pupporina. La Gulfa resta attiva dal 6 al 17 agosto con la Festa del pesce. A Piano del Quercione, triplice appuntamento (14-17, 21-24 e 28-31 agosto) con la Sagra dello stinco. Dal 16 al 30 agosto invece spazio alla Sagra della bruschetta a Quiesa. Dal 19 al 31 agosto a Montramito va in scena la Sagra del fungo porcino e nelle date 5-7 e 12-14 settembre a Piano del Quercione è stato calendarizzato un evento enogastronomico. Si chiude come di consueto con la Sagra della mondina di Bargecchia, a ottobre (4-5, 11-12, 18-19 e 25-26).

Feste. Si parte con Manù per lo sport (31 maggio-2 giugno a Piano di Mommio); poi Piano di Mommio in festa (13-15 giugno); Bozzano in festa (25-27 luglio); Festa del donatore (26-27 luglio) a Bargecchia; Festival della birra (1-3 agosto) a Piano del Quercione; Festa del volontariato (2 agosto) a Bargecchia; Parco delle Stelle (10-12 agosto) a Massaciuccoli; Gualdo il Paese delle Fiabe (23-24 agosto); Gora Fest (6-7 settembre) a Quiesa; Festa di San Martino (8-9 novembre) nel capoluogo e Necci e mondine (16-17 novembre) a Massarosa.