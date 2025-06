Firenze, il campus universitario di Sesto apre le porte a ScienzEstate

Firenze, 7 giugno 2025 - All’università di Firenze entra nel vivo la 23esima edizione di ScienzEstate, la manifestazione di divulgazione scientifica promossa da OpenLab rivolta a bambini, ragazzi e adulti. L’obiettivo è avvicinare alla scienza, stuzzicando la curiosità dei partecipanti. I prossimi appuntamenti saranno ospitati mercoledì 11 e giovedì 12 giugno al Campus di Sesto Fiorentino (dalle ore 18 alle 23 – viale delle Idee) e prevedono dimostrazioni, giochi, spettacoli, laboratori interattivi e visite guidate su prenotazione ai Dipartimenti e ai Centri di Ricerca. Tante le iniziative in programma: dalla biodiversità vegetale al funzionamento del cervello, dalle illusioni ottiche agli algoritmi dell’informatica, dai batteri ai polimeri, dai raggi cosmici agli acceleratori di particelle. Le attività di ScienzEstate torneranno martedì 16 settembre al Campus delle Scienze Sociali di Novoli (via delle Pandette 2), dove verranno organizzate negli spazi esterni attività divulgative relative alle Scienze Sociali. Il diritto internazionale, la Costituzione, la solidarietà, la sostenibilità, l’educazione finanziaria e tante altre tematiche saranno illustrate dai divulgatori dei Dipartimenti di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche e Sociali. Infine, venerdì 19 settembre a Firenze, nella sede del Museo di Storia Naturale (via La Pira, 4) si terranno visite guidate, laboratori, giochi e attività di dimostrazione a cura del Sistema Museale di Ateneo e dei Dipartimenti di Scienze della Terra e di Biologia. I ricercatori Unifi accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta di vulcani, inondazioni, cambiamenti climatici e dinosauri. Come sempre, in tutti gli appuntamenti di ScienzEstate saranno previsti dei punti di orientamento delle Scuole dell’Ateneo, in cui verranno fornite informazioni sui corsi di studio e sui servizi dell’Università ai futuri studenti e alle loro famiglie. Giunta quest’anno alla 23esima edizione, ScienzEstate si è aperta mercoledì 4 giugno nell’Aula Magna di Piazza San Marco, 4. Dopo i saluti istituzionali si è tenuto un workshop sul tema “Le parole della scienza: sostenibilità”, filo conduttore delle varie iniziative in calendario. Le informazioni su www.openlab.unifi.it. Tutte le attività saranno gratuite, alcune su prenotazione scrivendo a [email protected].

