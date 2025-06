Viareggio, al via un mese di eventi al porto grazie al Club Nautico Versilia

Viareggio, 7 giugno 2025 - Ultimi ritocchi per Yachting Destination Events: da martedì 10, fino a sabato 28 giugno, la banchina davanti al Club Nautico Versilia sarà il centro della coinvolgente kermesse organizzata dal Club Nautico Versilia, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viareggio, e il supporto logistico di Navigo srl. Main partner iCare Viareggio Porto 2020. Una seconda edizione arricchita ed ampliata che vedrà Viareggio protagonista: dai talk alle tavole rotonde, dalla musica allo sport, una serie di iniziative rivolte sia ad un pubblico di settore che ad uno più eterogeneo, che voglia semplicemente avvicinarsi al mondo della nautica e del diporto. Si parlerà di mare ovviamente, ma anche di ambiente, sostenibilità e innovazione. E poi le regate, che incorniciano l’evento, aprendo e chiudendo il calendario: dall’Europeo Classe Star, alla leggendaria Viareggio Bastia Viareggio.

Si inizia con il 2025 European Championship Star Class: dal 10 al 14 giugno, sette regate di altissimo livello tecnico alle quali sono iscritti gli equipaggi più titolati della Vela internazionale. La cerimonia di apertura è prevista per martedì 10 giugno alle 19 e sarà accompagnata dalla banda musicale della Marina Militare di La Spezia. La prima partenza mercoledì 11 alle 13, dopo lo Skippers Meeting delle 10.45 al CNV. Gli incontri alla lounge del villaggio delle regate si aprono con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: una tavola rotonda dal titolo “Sviluppo del porto di Viareggio in materia di infrastrutture e di sostenibilità ambientale” che vedrà la partecipazione anche della Capitaneria di Porto, Navigo e Marevivo. L’appuntamento è per martedì 17 alle 18,30.

Mercoledì 18 giugno sempre alle 18.30, Viareggio celebra i 40 anni di Marevivo con la tavola rotonda sulla “Legge Salvamare”, con la partecipazione della segretaria generale Marevivo Raffaella Giugni e uno spazio bambini con esclusivi personaggi del mondo dei cartoni animati e visori messi a disposizione per esplorare virtualmente i fondali marini. Giovedì 19 alle 18,30 è la grande musica protagonista con “I capolavori di Puccini e il suo Festival”. L’appuntamento sarà arricchito dalla presenza di due professionisti del Festival che intoneranno le più belle arie del Maestro.

Venerdì 20 sarà la volta della festa per i 200 anni del Cantiere Codecasa durante la quale il giornalista Fabio Pozzo intervisterà le tre generazioni della famiglia vera eccellenza della nautica viareggina. Sabato 21 alle 18 -dopo l’indimenticabile opportunità offerta dal CNV ai propri Soci e alla Città di salutare il passaggio da Viareggio di Nave Vespucci direttamente dal mare o dalla terrazza del sodalizio- si tornerà a parlare della Nave più bella del mondo grazie alla presentazione di “Amerigo Vespucci, orgoglio italiano” l’ultimo libro dell’Amm. dell’Amm. Sq (r) Cristiano Bettini che guiderà il lettore in una visita privata a bordo della Nave, mostrata per la prima volta in ogni dettaglio e grazie a scatti inediti. Lunedì 23 e martedì 24 giugno, invece, il programma di Viareggio Yachting Destination Events si arricchirà ulteriormente con un focus dedicato alla robotica, all’innovazione e al digitale, grazie alle attività coordinate da Navigo: Festival della Robotica e Viareggio Digital, due giornate di incontri, workshop ed esperienze rivolte al mondo della nautica, con l’obiettivo di valorizzare le nuove tecnologie applicate al settore e promuovere lo sviluppo di competenze e soluzioni all’avanguardia.

Gran finale con la IV Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti, in programma da mercoledì 25 (cerimonia di inaugurazione alle 19) fino a sabato 28 giugno. La regata ecosostenibile che con Maxi e Over 42’ ha portato la Vela sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica: 150 miglia nautiche di passione e professionalità, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dal Club Nautico Versilia, in collaborazione con U.V.A.I e Navigo, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Comune di Bastia, Marina Militare, Associazione Marevivo e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Nell’ambito della regata, gli appuntamenti alla lounge saranno due: giovedì 26 giugno alle 18.30 “Verso nuovi orizzonti . Approdo turistico “La Madonnina” le opere della fase 2” con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e il presidente di iCare Moreno Pagnini, che insieme illustreranno i nuovi progetti di sviluppo del porto di Viareggio; e venerdì 27 giugno sempre alle 18.30 con il giornalista Fabio Pozzo che incontra Caterina Banti due volte oro olimpico e attualmente Consigliere Federale FIV.