Diritti e memoria al centro Animae Loci, tra Firenze e Siena

Firenze, 7 giugno 2025 - Diritti, valorizzazione della memoria e dell'identità dei luoghi attraverso la narrazione, progetti green. Sono questi i temi portanti dell'edizione 2025 di 'Animae Loci, itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell'anima' promosso dall'associazione culturale La nottola di Minerva che si svolgerà tra settembre e ottobre, ma con un appuntamento già stasera alle 18:30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, con la presentazione del libro 'Radio Cora di piazza d'Azeglio e altre due radio clandestine' di Gilda Larocca. Tra le ospiti della manifestazione, Dacia Maraini, Caterina Trombetti, Michela Landi, Elisabetta Salvatori, Chiara Riondino, Letizia Fuochi e Gaia Rayneri. La rassegna si inserisce nell'ambito del progetto speciale La Toscana delle donne, in collaborazione con Toscana Promozione, lungo i percorsi della via Francigena e i cammini della Toscana. Da Pienza a Bagno Vignoni (Siena), da Fiesole al parco di Pratolino di Vaglia (Firenze), gli eventi si svolgeranno in biblioteche, piazze, ospedali, centri culturali, parchi e spazi non convenzionali, ma anche lungo le vie storiche della Toscana, attraversando borghi e tappe della Francigena e, grazie alla collaborazione con Careggi e il suo progetto dell'Ospedale biofilico, anche in una dimensione legata al benessere e alla sostenibilità, con la sezione Lettura in natura. "Animae Loci e la Toscana delle donne rappresentano un sodalizio che va avanti dall'inizio del nostro percorso - ha detto Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana e ideatrice de la Toscana delle donne - Eventi, libri, incontri con le autrici e gli autori su tematiche attinenti a quelli della Toscana delle donne, quindi donne protagoniste ma anche memoria, natura, e tante altre iniziative". "L'obiettivo ultimo - aggiunge Stefania Costa, presidente dell'associazione La nottola di Minerva -. è riscoprire il senso di comunione tra l'essere umano e l'ambiente che lo circonda, sperimentando nuovi linguaggi e buone pratiche attorno al benessere, per proiettarci verso il futuro e un nuovo modo di vivere e di leggere la contemporaneità".