Vasco Rossi, il grido di pace dal palco: “Basta strage di innocenti a Gaza”

Firenze, 7 giugno 2025 – Nel primo concerto sold out alla Visarno Arena di Firenze, davanti a 65 mila persone, Vasco Rossi non ha solo infiammato il pubblico con la sua musica: ha trasformato il palco in un messaggio politico e umano.

A destra Vasco Rossi con la bandiera della pace; a sinistra (foto Tania Bucci/New Pressphoto) il pubblico del Visarno

Prima, a metà concerto, afferra dal pubblico una bandiera della Palestina e la sventola con forza per pochi secondi. Poi, nel finale, alza con fierezza la bandiera arcobaleno della pace, mentre sul maxischermo esplode la scritta "Fuck the war" durante "Gli spari sopra", cantata con il cappuccio calato sugli occhi, come un combattente del rock.

"Contro tutte le guerre – tuona Vasco – e soprattutto che finisca questa strage di bambini, di innocenti, a Gaza". Il momento arriva poco prima dell'immancabile Albachiara, chiusa da fuochi d'artificio che colorano il cielo sopra una folla in delirio.

Intanto Firenze si prepara a onorare Vasco, che lunedì 9 giugno riceverà dalla sindaca Sara Funaro le chiavi della città in una cerimonia pubblica a Palazzo Vecchio, trasmessa anche in piazza della Signoria. Un riconoscimento non solo all'artista, ma all'uomo che ha saputo parlare a generazioni intere. Un abbraccio simbolico tra il Komandante e il suo popolo.

"Le mie canzoni non hanno bisogno di spiegazioni – dice – chi mi ascolta sa perfettamente cosa voglio dire. Perché parlo di vita, e tutti sappiamo cos'è». E se dovesse riscrivere oggi ''Vita spericolata''? «La riscriverei esattamente così. Perché sono le illusioni che ci tengono in vita. La realtà, in fondo, non è poi così bella».