Firenze, voragine in via Lungo l’Affrico: stop alla circolazione

Firenze, 7 giugno 2025 – Più che una buca, una voragine: è quella che si aperta per strada poco dopo le 13 in via Lungo l’Affrico all’intersezione con via San Giovanni Gualberto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, dalla sede centrale, per verificare la situazione in seguito al cedimento del manto stradale.

Dopo le valutazioni dei vigili del fuoco è stato deciso di vietare la circolazione per la presenza di una voragine sotto il manto stradale. Sul posto anche la polizia locale.