C’è l’ok al piano per promuovere le Balze

Le Balze del Valdarno verso la valorizzazione turistica: la Regione ha approvato un piano di promozione sostenibile per le suggestive formazioni rocciose che si estendono tra il Valdarno fiorentino e aretino, frutto dell’erosione dei sedimenti lacustri del Pliocene da parte di agenti atmosferici e corsi d’acqua provenienti dal Pratomagno. Il consiglio ha votato all’unanimità a favore dell’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale di Noi Moderati Marco Casucci. "Abbiamo impegnato la Regione a mettere in campo strategie di marketing e promozione turistica per promuovere le Balze come destinazione sostenibile – spiega Casucci – sviluppando itinerari e servizi che permettano ai visitatori di apprezzarne la bellezza e l’unicità, nel rispetto dell’ambiente".

Non solo tutela del territorio, ma anche investimento, sottolinea il consigliere: "Valorizzarle come meta, è un’opportunità per preservare un patrimonio unico e per generare sviluppo economico e sociale sostenibile". Grazie alla nuova legge regionale sul turismo, "anche il quadro normativo è ora favorevole alla valorizzazione del patrimonio archeologico, incentivando forme di turismo integrato, tematico e sostenibile – dice Casucci -. Le Balze del Valdarno sono un patrimonio geologico mondiale, tanto che l’Ordine toscano e il Consiglio nazionale dei geologi hanno avanzato la candidatura del sito anche all’Unesco. Va tutelato e valorizzato un paesaggio unico nel suo genere, tanto caro agli abitanti del territorio quanto affascinante per i visitatori".

Manuela Plastina