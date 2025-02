Sanremo 2025, Panariello: “Carlo Conti? Tranquillo, sul lettino a fare la lampada”

Firenze, 11 febbraio 2025 – Ci siamo: questa sera si accendono i riflettori sull'Ariston e parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2025. Al timone, l'inossidabile Carlo Conti, che si prepara ad affrontare la grande prova della kermesse musicale più amata dagli italiani.

SANREMO_3036156_225202

Tra gli amici più stretti del conduttore c'è Giorgio Panariello, che ha voluto dedicargli un affettuoso (e spassoso) messaggio di incoraggiamento. Nel video pubblicato sui social, Panariello gioca con la consueta ironia:

"Buongiorno! Allora, non so se vi è arrivata questa notizia.Non vorrei spoilerare nulla, ma pare che stasera inizi il Festival di Sanremo! Normalmente, quando c’è un Festival, al conduttore, alla conduttrice o all’amica sul palco, mandi un messaggino, fai una telefonata, gli mandi un telegramma, un fax o qualche cosa per far sentire che sei vicino, insomma che condividi la sua emozione. Ma che cosa vuoi dire a Carlo, dopo che lo senti tutti i giorni? Cosa gli vuoi dire che non gli hai già detto? Poi tra l’altro è difficile dir qualcosa a lui, perché normalmente è Carlo che conforta te”.

E ancora: “Adesso lui deve fare Sanremo, no? Ma mi ha chiamato stamattina alle otto e mi ha detto: 'Oh, per stasera mi raccomando, spacca tutto!'”. Insomma, osserva Panariello, “è lui che incoraggia te.. sempre. Non so se avete capito la psicologia della persona”. “E poi, magari, ora è lì sdraiato sul lettino che si fa una lampada, tutto bello tranquillo, mentre noi qui siamo emozionati per lui, che è capace, domattina, di mandarti un messaggio con scritto 'Oh, siamo andati bene? Forza, dai, anche stasera così'". Insomma, ne è certo Giorgio, “fino a domenica sarà così….” “Ma Carlo è fatto in questo modo – conclude -. Forse l’unica cosa da dirgli è una cosa in spagnolo, per cambiare: Mucha mierda, solo mucha mierda. Lui capisce".

La divertente "polemica" sui co-conduttori

Il Festival era già iniziato all’insegna dell’ironia tutta toscana. Non si può dimenticare la polemica tutta da ridere scoppiata quando Conti annunciò i co-conduttori della prima serata. Molti si aspettavano di vedere al suo fianco Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Invece, la scelta è ricaduta su Antonella Clerici e Gerry Scotti.

La reazione di Pieraccioni? Ovviamente non si fece attendere: "Ho visto il presentatore. La prima sera dice: 'Chiamo gli amici, chiamo gli amici'. Va bene, allora chiama gli amici. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti! Va bene... Ma tu, Carlo, non avevi il doposole a 22 anni…. Ti portai io il doposole. Io e Giorgino!”.

Immediata la replica di Panariello: "Bravo, mi hai levato le parole di bocca!". E la risposta di Carlo Conti arrivò a stretto giro, tra risate e nostalgia: "Che si rinfaccia il doposole dopo tutti questi anni?!"

Un simpatico "dissing" tra amici che ha fatto sorridere il pubblico e ha confermato, ancora una volta, il legame indissolubile che unisce questo trio toscano. Ora non resta che goderci Sanremo e tifare per Carlo Conti, con la certezza che Pieraccioni e Panariello seguiranno il festival minuto per minuto per sostenere pur da lontano il loro caro amico.