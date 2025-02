Edoardo Bove dice sì a Carlo Conti: il centrocampista viola sarà a Sanremo

Firenze, 9 febbraio 2025 – Edoardo Bove sarà protagonista al Festival di Sanremo 2025. Il calciatore della Fiorentina salirà sul palco dell’Ariston nella serata finale che si terrà sabato 15 febbraio e durante la sua partecipazione avrà l’opportunità di presentare una delle canzoni rimaste in gara. La notizia - che deve essere ancora confermata ufficialmente sia dal club viola che dal diretto interessato - circolava ormai da alcuni giorni e solo nelle ultime ore il centrocampista ha dato il suo sì definitivo al direttore artistico nonché conduttore del Festival Carlo Conti, che in quanto grande tifoso della Fiorentina ha scelto di coinvolgere Bove per permettergli di testimoniare quanto accaduto sulla sua pelle lo scorso 1° dicembre (il malore durante il match contro l’Inter che lo ha per il momento obbligato a lasciare il calcio giocato e a subire un intervento al cuore, con l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo removibile).

Il classe 2002, nei minuti che passerà sul palco dell’Ariston, risponderà anche a tre domande del conduttore e racconterà sia quella che è stata la sua esperienza in ospedale (dove è rimasto per quasi due settimane dopo il problema che lo ha riguardato) sia come sta gestendo la sua vita senza pallone, nella speranza che un giorno l’ex Roma possa tornare a giocare. Tutto infatti dipenderà dalla possibilità di rimuovere il defibrillatore che gli è stato impiantato a metà dicembre e dalla idoneità sportiva che, eventualmente, gli verrà di nuovo concessa.

Qualora il giocatore dovesse per forza continuare a portare l’apparecchio cardiaco, potrebbe scegliere di andare a giocare in una Federazione che consente agli atleti professionisti di scendere in campo con supporti di questo tipo (in Italia, ad oggi, non è infatti possibile ed è il motivo per il quale l’ex calciatore dell’Inter Eriksen - dopo il malore avuto negli Europei del 2021 - oggi gioca in Premier League).

Non è la prima volta, in ogni caso, che un tesserato della Fiorentina prende parte al Festival di Sanremo. Già nel febbraio 2013 l’allora allenatore dei viola Vincenzo Montella fu invitato da Fabio Fazio per premiare la cantante napoletana Maria Nazionale.

