La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaPonte sull’Arno, attesa con polemiche
21 ago 2025
FABRIZIO MORVIDUCCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Ponte sull’Arno, attesa con polemiche

Ponte sull’Arno, attesa con polemiche

Opera voluta da tempo. I lavori dovrebbero iniziare. nella primavera 2026.

Opera voluta da tempo. I lavori dovrebbero iniziare. nella primavera 2026.

Opera voluta da tempo. I lavori dovrebbero iniziare. nella primavera 2026.

Per approfondire:

Ponte sull’Arno, attesa e polemiche. C’è attesa nelle Signe per vedere i primi lavori ‘veri’ di costruzione del ponte sull’Arno che dovrebbe risolvere i problemi di viabilità nell’area. L’approvazione del progetto definitivo del primo lotto dell’opera, annunciata durante il sopralluogo del governatore Giani, è il prologo alla dichiarazione di pubblica utilità e all’allestimento del cantiere per i lavori del ponte. In tutto, si parla di un’opera di 2.750 metri di cui 900 in viadotto, il cui avvio dei lavori è stato annunciato per la primavera 2026. L’opera è attesa da decenni: tramontata l’ipotesi della Bretella Stagno-Prato, le amministrazioni si sono orientate su un progetto più snello che dovrebbe partire dalla zona di Stagno (Lastra) e dalla Fi-Pi-Li per poi attraversare l’Arno, i Renai e il Bisenzio, approdando a Signa lungo via Arte della Paglia. E non mancano le polemiche. "La verità è che queste opere sono dei fantasmi – ha detto il presidente provinciale di FdI, Claudio Gemelli (nella foto) – i 71 milioni di cui si parla sono quelli lasciati in programmazione e non risultano spostamenti di bilancio o risorse aggiuntive. Ora si parla, forse, del 2026 ma nulla di nuovo. Giani e i sindaci della Piana avevano già detto le stesse cose nel 2022, annunciando l’inizio dei lavori nel 2024".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti