Incubo senza fine per chi deve spostarsi: tramvia, dal 7 luglio T1 interrotta tra Porta al Prato e Alamanni-Stazione

Firenze, 2 luglio 2025 – Come se non bastassero i grandi cantieri già in corso, ci mancava anche l’interruzione della linea T1 della tramvia a rendere ancora più difficile la mobilità a Firenze. Dal 7 luglio, e per circa 70 giorni, la linea T1 sarà interrotta tra la fermata ‘Porta al Prato-Leopolda’ e la fermata ‘Alamanni-Stazione’. Il motivo? Un cantiere per la sostituzione dei binari nella curva tra viale Fratelli Rosselli e via Iacopo da Diacceto, che ha avuto problemi fin dal 2010 perché nata come scambio verso il sottopasso di viale Strozzi.

Durante i lavori, sarà attivo un servizio sostitutivo con bus navetta a cura di Autolinee Toscane, con una frequenza stimata di 5-6 minuti nelle ore diurne (fino alle 20) e di 8-10 minuti in serata. Il servizio tranviario sarà garantito da Villa Costanza a Porta al Prato e da Unità a Careggi, mentre la linea T2 continuerà a circolare regolarmente.

Il cantiere interesserà un tratto di circa 40 metri e prevede interventi complessi: smantellamento del porfido, taglio dello scambio, realizzazione della nuova soletta e posa delle nuove rotaie con geometria modificata tramite clotoidi – ovvero curve a raggio variabile pensate per ridurre l’usura dei binari. Tutti gli elementi stradali, dal porfido alle caditoie, saranno poi riposizionati “a regola d’arte”, assicura Gest, che finanzia l’intervento.

Nel frattempo, proseguono anche gli altri maxi cantieri che stanno letteralmente paralizzando la città. Il più impattante è sicuramente quello di via Bolognese, dove i lavori di Publiacqua per il rifacimento della rete fognaria e la riduzione delle perdite idriche continuano a ritmo serrato. Dal 7 luglio al 10 settembre il tratto tra via Salviati e il civico 269/A sarà completamente chiuso al traffico, mentre il tratto a valle diventerà a senso unico in direzione centro. La viabilità alternativa prevede deviazioni obbligatorie su via Salviati e via Bolognese Nuova.

Altro punto critico è il ponte all’Indiano: fino al 14 agosto la carreggiata è ristretta in entrambe le direzioni per lavori alle barriere di sicurezza. Una situazione che sta causando forti rallentamenti soprattutto per chi entra in città dalla Fi-Pi-Li e dall’autostrada: nelle ore di punta si procede a passo d’uomo. Insomma, per il capoluogo toscano un’estate infernale sotto il profilo del traffico.