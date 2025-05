Lavori in via di Rosano, atto secondo. Torna il senso unico alternato

Ancora operai al lavoro sulla Sp 34 di Rosano. Dopo 9 mesi di cantiere per il ripristino della frana tra Vallina e Le Gualchiere, con relativo senso unico alternato e code, va in scena l’ultimo atto di riqualificazione di una delle strade con i maggiori volumi di traffico giornalieri di tutta la provincia. Sarà eseguito un intervento di sostituzione delle quattro linee del giunto di dilatazione termica al ponte sull’Arno, costituito da tre campate e che segna il confine tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Pontassieve in corrispondenza del km 11+000. Precedentemente era stato effettuato l’intervento di fresatura del piano stradale per una profondità di 4 centimetri e una lunghezza di 120 metri, con successiva stesura del conglomerato bituminoso tipo tappeto di usura. Ora vanno demoliti i giunti esistenti, ormai arrivati al termine del loro ciclo di vita utile; al loro posto ne saranno installati quattro nuovi in elastomero armato, ciascuno di lunghezza di 10 metri oltre a 1,30 metri corrispondenti alla larghezza dei marciapiedi laterali.

Per fare posto agli operai, dal 27 maggio al 13 giugno è necessario un restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere. E torna il senso unico alternato, regolato da movieri dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19, poi dal semaforo. Ancora code inevitabili nelle ore di punta, ma necessarie, dice la Città Metropolitana, per la sicurezza di tutti.

Manuela Plastina