Sistemata la rete fognaria. A breve l’addio al maxi cantiere

Dopo due anni, arriva a conclusione il cantiere di Publiacqua che ha avuto un grande impatto (anche in termini di disagi) sulla frazione, ma che finalmente ha sistemato in maniera definitiva la rete fognaria, per prevenire le alluvioni che ad ogni pioggia più sostenuta allagavano case e negozi nel cuore del paese. Si apre l’ultima fase dei lavori e stavolta serve per ripristinare l’asfalto nell’abitato di Antella: sarà rifatta la pavimentazione nelle strade adiacenti a piazza Peruzzi dopo gli interventi di sostituzione della condotta idrica di Publiacqua a cui si sono aggiunti anche i lavori alla rete del gas da parte di Toscana energia.

Gli operai torneranno al lavoro lunedì prossimo per 48 ore; dopo la riasfaltatura sarà ripristinata anche tutta la segnaletica orizzontale, compresi gli attraversamenti pedonali stampati a mattoncino. E Antella saluterà i cantieri per i quali il sindaco Francesco Pignotti e l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi ringraziano cittadini e commercianti: "In questi mesi hanno avuto pazienza comprendendo l’importanza di questo intervento".

Per la durata di questi ultimi lavori, piazza Peruzzi tra via dell’Antella e via Peruzzi e anche via Pulicciano in corrispondenza del ponte sull’Isone saranno chiuse al traffico; sarà istituito il doppio senso di circolazione nei tratti limitrofi di via Pulicciano, via dell’Antella e via Peruzzi. Il progetto sulla fognatura ha permesso di realizzare una nuova dorsale di collettori risalendo dall’Isone, un nuovo asse di drenaggio che intercetta le acque piovane da monte, dall’autostrada e da via Peruzzi, per poi scaricare il tutto sul collettore verso l’Isone.

Manuela Plastina