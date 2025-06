Rimborsi per l’alluvione: "Ultimi bonifici in arrivo"

Un incontro tecnico, ma che i comitati che riuniscono gli alluvionati campigiani avevano richiesto a gran voce. E’ quello che si è svolto in Regione alla presenza, fra gli altri, dell’assessora alla Protezione civile, Monia Monni, e dei rappresentanti degli stessi comitati fra cui il Comitato Alluvione Campi 2023. Incontro che è arrivato dopo diverse richieste, insieme a quella, rivolta ufficialmente al Comune di Campi, alla stessa Regione e a Publiacqua, di instaurare un tavolo tecnico per la gestione e la manutenzione del sistema fognario, ma anche per capire e rivedere l’attuale gestione delle allerte delle emergenze e la loro attivazione sul territorio, ribadendo al tempo stesso la necessità di una maggiore sicurezza e di una presenza costante delle istituzioni, ovvero quello che fin dai giorni successivi all’alluvione del 2023 è stato il loro ‘mantra’.

Uno degli argomenti all’ordine del giorno era relativo ai rimborsi per chi ha subito danni a causa dell’acqua: "Per quanto riguarda i 3.000 euro sono in pagamento agli ultimi cittadini che ne hanno già diritto, mentre tutte le operazioni dovrebbero concludersi entro 15 giorni, termine ultimo in cui verranno erogati anche a coloro che sono ancora in attesa di una risposta". Quanto ai rimborsi da 5.000 euro dal comitato spiegano: "Come abbiamo già detto, l’iter di controllo prevede due fasi. Un primo controllo da parte del Comune e una successiva redazione di una lista di nominativi; quindi un secondo controllo della Regione, che procederà, tramite ordinanza, a ufficializzare i nomi di coloro che sono ammessi al pagamento. Purtroppo, visto il susseguirsi di emergenze, la procedura si è rivelata un po’ più lenta, anche perché i pagamenti partono una volta raggiunto un certo numero di domande. Tuttavia, le rendicontazioni ancora sono molto poche. Quindi invitiamo chiunque abbia raggiunto la cifra dei 5.000 euro, necessaria per presentarla, a farlo. Ci sarà anche una fase successiva per inserire ulteriori spese e a breve aprirà di nuovo il portale per la documentazione. La stima è di riuscire a coprire fino al 70-80% dei danni subiti". L’attenzione si è poi spostata verso l’ultima ondata di maltempo, quella di metà marzo, "per la quale sono previsti altri contributi, con un iter simile a quello già attivato".

Infine il muro di via delle Corti. "La prossima settimana ci saranno i risultati di esami strumentali e di laboratorio sullo stato di salute del muro che, a oggi, è considerato sicuro. Se dovesse risultare il contrario, i lavori per sistemarlo partiranno dal 15 giugno. Oltre a ciò, abbiamo fatto presenti le difficoltà riscontrate fino a oggi e chiesto maggiore attenzione e maggiore impegno nel portare a termine gli impegni presi", concludono dal comitato.

Pier Francesco Nesti