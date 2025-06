Cultura, natura e cibo. Arriva ’Appunti di viaggio’

GROSSETOIl territorio come leva economica e il cibo come linguaggio culturale. Nasce con questa visione "Appunti di viaggio", la nuova iniziativa firmata Confesercenti Grosseto che arricchisce e affianca il format già collaudato di Girogustando. Il progetto mette in sinergia turismo, natura ed enogastronomia con l’obiettivo di valorizzare le botteghe locali aderenti a Vetrina Toscana, il network promosso da Regione Toscana e Unioncamere per sostenere la filiera agroalimentare corta e l’economia di prossimità. Il primo appuntamento è fissato per oggi, nel cuore del Parco della Maremma, ad Alberese. Qui prenderà forma un’esperienza completa: una passeggiata guidata nella natura, abbinata a una degustazione di prodotti tipici presso la Bottega Maremmana, realtà aderente al circuito Vetrina Toscana. "Appunti di viaggio" – spiega Marco Di Giacopo, responsabile provinciale Fiesa Confesercenti – nasce dal desiderio di connettere il cammino lento, la conoscenza ambientale e la cultura gastronomica. Un progetto che rafforza il legame tra territorio, economia locale e sostenibilità, offrendo al contempo un prodotto turistico esperienziale di alto valore". Il progetto, sostenuto dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, rappresenta anche un modello di promozione integrata per le microimprese agroalimentari e commerciali del territorio. Botteghe, piccoli produttori, guide ambientali e operatori culturali diventano così parte attiva di un percorso che genera valore sia economico che identitario. La camminata di oggi – su un percorso facile di 2,5 chilometri tra macchia mediterranea e boschi di sughere – sarà condotta da guide ambientali qualificate delle cooperative Zoe e Le Orme, con il supporto dell’Ente Parco. A seguire, la degustazione presso la Bottega Maremmana vedrà protagonisti i prodotti tipici della zona: un’occasione concreta per far conoscere il gusto autentico della Maremma, sostenendo le realtà che ogni giorno lo custodiscono. Non mancheranno i momenti di approfondimento: la degustazione sarà anche occasione per un dialogo con il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci, e il direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, Andrea Sforzi, a dimostrazione di quanto l’economia del cibo e quella del paesaggio possano camminare insieme.

Nicola Ciuffoletti