Corrente elettrica a ’singhiozzo’. Torna la paura del grande black out

MONTE ARGENTARIOCorrente elettrica a singhiozzo per dei guasti, all’Argentario si accelerano i lavori. Lo spettro è quello dei due giorni di Ferragosto dello scorso anno, quando un black out di grande portata aveva fatto saltare la corrente sull’intero promontorio nel periodo più nevralgico dell’anno. Enel Distribuzione è al lavoro con delle nuove cabine sul territorio per scongiurare episodi del genere, anche se nelle giornate di giovedì e di ieri non sono mancati i disagi per i cittadini. Già durante il pomeriggio di giovedì, infatti, l’elettricità è andata un po’ a singhiozzo in alcune aree, non facendo mancare le lamentele dei cittadini anche sui social. Disagi che sono andati avanti anche ieri, soprattutto a causa di un guasto alla media tensione che ha reso necessari dei lavori da parte di E-Distribuzione per ripristinare il problema, concentrato nell’area di ingresso a Porto Santo Stefano lungo la strada provinciale 161. Lavori annunciati durante la mattinata di ieri dal sindaco Cerulli.

"L’Enel dovrà intervenire sulla strada di ingresso al paese per un guasto su un cavo di media tensione – ha detto Cerulli ieri mattina –. Si prevede un’interruzione di circa sei ore della circolazione stradale con transito a senso unico alternato. Faremo aprire la circolazione sotto i fori raccomandando massima prudenza e pazienza".

Traffico dunque indirizzato in parte nella bretella che collega il paese di Porto Santo Stefano con il quartiere del Pozzarello, mentre i tecnici sono andati avanti per tutta la giornata. Mezzi pesanti e autobus indirizzati invece sulla provinciale con senso unico alternato. D’altra parte, appunto, lo spettro dei black out si fa ricorrente anche questa estate, con i tecnici che stanno lavorando alacremente ed Enel che ha investito numerosi fondi sul territorio – circa 14 milioni tra il 2025 e il 2026 – per potenziare la linea, soprattutto con la realizzazione di nuove linee interrate e il rifacimento di alcuni tratti aerei, oltre all’installazione di nuove cabine di bassa tensione per ottimizzare la distribuzione dei carichi, con l’obiettivo di non ricorrere a quei grandi generatori mobili utilizzati lo scorso anno in occasione del black out di Ferragosto. "Non solo feste e turismo all’Argentario – ha aggiunto il sindaco –. Tutti ci ricordiamo del black out dello scorso 15 agosto. Problema risolto e per il futuro eventuali episodi similari scongiurati? Purtroppo no, ma ci stiamo lavorando".

Andrea Capitani