Monologo di Bocci. L’attore dà il via al Summer Nights

FOLLONICA

L’edizione 2025 del "Follonica Summer Nights" si aprirà con un tenero e paradossale monologo tragicomico dell’attore Marco Bocci, sui dubbi e le incertezze che compaiono quando si diventa padre per la prima volta. Lo spettacolo teatrale "La chiameremo felicità" andrà in scena stasera alle 21.15 al teatro all’aperto "Le Ferriere" (nell’area ex Ilva) che a partire da quest’anno ospiterà gli spettacoli teatrali che fanno parte della rassegna del festival. Infatti, "Le Ferriere" arriveranno anche altri spettacoli con protagonisti attori affermati del cinema italiano come "Donne vestite di Sole" con protagonista Anna Foglietta (10 luglio) e "Ti racconto una storia" con Edoardo Leo (19 luglio). Il monologo di Marco Bocci racconta la storia di un uomo travolto dall’esperienza della paternità, vissuta però attraverso il filtro del dubbio. Dopo la nascita della sua bambina, il protagonista si trova a oscillare tra la gioia assoluta e il sospetto più assurdo: e se non fosse sua figlia, ma del postino? Questo pensiero, tanto ridicolo quanto disturbante, diventa il motore di una serie di riflessioni comiche e struggenti, che lo portano a interrogarsi sul senso della genitorialità, dell’identità e della felicità. Gli spettacoli alle Ferriere rappresentano solo l’inizio della ricca stagione 2025 del Follonica Summer Nights e il resto degli eventi annunciati si svolgeranno nella tradizionale location del festival, ossia il Parco Centrale. Tra i concerti annunciati, il più atteso è quello del cantautore castiglionese Lucio Corsi (18 agosto) che con la sua canzone "Volevo essere un duro" è arrivato secondo all’ultima edizione del festival di Sanremo. Un altro cantautore che è arrivato al podio dell’ultimo Sanremo è Brunori S.a.s. che canterà la sua" L’albero delle noci" il prossimo 13 agosto. Un altro concerto atteso è quello del rapper Fabri Fibra, considerato una leggenda del genere (12 agosto).

Gabriele Pasquini