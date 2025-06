Effetto Notte, si accende l’estate. Oltre 50 iniziative fino a settembre

Si chiama Effetto Notte ed è il cartellone di eventi tra cinema, teatro, solidarietà, letteratura che animano l’estate sancascianese sotto il segno della cultura. Organizzata dal Comune di San Casciano con il supporto e la collaborazione di numerose associazioni del territorio, la rassegna ha preso il via con il concerto del Corpo Musicale ’Oreste Carlini’ e andrà avanti nell’anfiteatro entro le mura per tutta l’estate fino al 12 settembre con una cinquantina di appuntamenti in programma. Intanto venerdì incontro nel segno dell’accoglienza, della solidarietà e dell’integrazione a partire dalle 18.30 con la partecipazione della formazione musicale Bandao.

Seguirà un apericena e quindi occasione di approfondimento con il sindaco Roberto Ciappi, il parlamentare europeo e sindaco di Riace Mimmo Lucano, don Andrea Santoro della comunità le Piagge e un rappresentante di Emergency. L’iniziativa, curata dal Forum Cittadini Insieme, destinerà un contributo di solidarietà a favore di Gaza ad Emergency e al Villaggio Globale di Riace. Domenica, spettacolo ’Codice a Sbarre’, racconti delle detenute del carcere di Sollicciano, tratti dal libro La Portavoce di Monica Sarsini con Caterina Fornaciai voce recitante, Giada Moretti al saxofono e Agnese Focardi all’arpa.

A luglio, oltre alle performances musicali di jazz e classica in collaborazione con il Maggio Musicale fiorentino e l’esibizione della Chianti Mood Big Band, sono da segnalare la presentazione del libro di Carmelo Albanese ’Volontari della Libertà. L’arruolamento nei Gruppi di combattimento a Empoli e in Valdelsa (1944-1945)’, in programma il 4 luglio alle 21.30. Con l’autore dialogherà Francesco Fusi e sarà accompagnato dalle letture di Antonio Petrocelli. ’On Air Again - uno spettacolo a basse frequenze’ è l’evento del Duo Tempi Lenti che si terrà l’11 luglio, mentre il 27 luglio, per l’81° anniversario della Liberazione di San Casciano, lettura scenica ’Un autunno d’agosto’, tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, adattamento teatrale di Elena Miranda con Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda e musica dal vivo di Madoka Funatsu Produzione Primera / Officine della Cultura.

Andrea Settefonti