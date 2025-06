Torna il grande cinema all’aperto. Dal Chiardiluna alla Manifattura. Registi e vip in sala col pubblico

C’è un po’ di magia nelle estati fiorentine. È una magia fatta di un telone bianco, un videoproiettore e una sala all’aperto, con buona pace di credeva che il cinema fosse morto. Perché, se è vero che le sale non sono più colme come una volta, c’è voglia di condividere un’emozione in compagnia. Come ogni anno, infatti, le luci in sala si spengono al Chiardiluna, il simbolo del cinema estivo della città, che inizia la stagione con l’anteprima esclusiva di ‘Incanto’ (ore 21,30). Una serata speciale e sold out, in cui saranno presenti il regista Pier Paolo Paganelli, ma anche Vittoria Puccini e Giorgio Panariello. La programmazione completa è disponibile sul sito, ma nei giorni successivi ci saranno ‘Fuori’ di Mario Martone e ‘Nonostante’ di Valerio Mastandrea, che sabato saluterà il pubblico in sala. Venerdì, invece, parte ‘non solo Cinema in Manifattura – In cantiere’, curata da Fondazione Stensen e che si svolge alla Manifattura Tabacchi. La serata inaugurale, venerdì, con ‘Il complotto di Tirana’ (ore 21,30) diretto da Manfredi Lucibello, che sarà presente per un talk alle 19,30. Il giorno successivo c’è Valerio Mastandrea, che alle 19,30 saluta gli spettatori del suo ‘Nonostante’, in programmazione alle 21,30. Il programma completo è su www.manifatturatabacchi.com.

Suggestiva anche la location di ‘Apriti cinema’, la rassegna curata da La Compagnia e dallo Spazio Alfieri che si svolge in piazza Pitti fino al 27 luglio. Tanti i corti, i lungometraggi, i documentari con ingresso libero e il film che inizia alle 21,45. Torna, poi, anche per quest’anno l’arena estiva del Cinema Castello, una sala che compie i suoi primi 100 anni. Fino al 31 luglio, alle 21,30, la programmazione in via Reginaldo Giuliani. Stasera e domani c’è ‘La vita da grandi’. Da lunedì, poi, c’è il ‘Cinema nel chiostro’ a Sant’Orsola, curato dallo Spazio Alfieri. Un’arena che si apre con ‘Fuori’ di Mario Martone, ma non mancano gli omaggi a Sebastião Salgado e a David Lynch. Chi, invece, è al Poggetto ecco gli eventi della Flog, con il cinema sotto le stelle ogni martedì e ogni domenica alle 21,30. Stasera il documentario ‘Il fare politica – Cronaca di una Toscana rossa’. Al Conventino – Caffè Letterario, fino a settembre è tempo di ‘Nuovo cinema universale’, una rassegna, che ogni mercoledì per tutto luglio e tutti i giorni da agosto in poi (ore 21), presenta i classici del cinema, a ingresso gratuito. Quattro, invece, gli appuntamenti per i più piccoli nel Giardino di Borgo Allegri, con l’inizio domani con ‘Opopomoz’ (ore 21). Sempre rivolta ai bambini è anche la serata di cinema al Parco d’arte Pazzagli di Rovezzano, ogni sabato alle 21,30.

Lorenzo Ottanelli