Weekend al cinema, le proposte. L’arena estiva apre con Emilia Perez. Al Pecci spazio a David Lynch

Arena estiva 2025 al Castello dell’Imperatore a cura della Casa del Cinema; si parte stasera ore 21.45 con il bel film di Jaques Audiard, "Emilia Perez" con un tris di attrici strepitose, Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez. Di sicuro, uno dei film più belli della stagione cinematografica appena conclusa. Il film ha vinto il premio della giuria al Festival di Cannes ed è stato vincitore di due Oscar: un omaggio al Toscana Pride, che quest’anno si svolgerà a Prato proprio oggi.

Domani sera torna Tom Hanks e il suo ultimo successo, "Here" mentre lunedì 23 un omaggio al talento di Anna Magnani, mini rassegna nata per celebrare i 25 anni della scuola di cinema Anna Magnani. Nannarella (questo era il soprannome della attrice romana) in trasferta ad Hollywood per girare un film coppia con Marlon Brando. Lunedì vedremo infatti "Pelle di serpente" diretto da Sidney Lunet (ingresso libero). Martedì 24 tocca a "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini, quasi meglio del libro di Rosella Postorino dal quale è tratto. Film toccante che racconta la storia di un gruppo di ragazze "ingaggiate" per assaggiare il cibo prima di Adolf Hitler. Bel film da vedere. Mercoledì 25 l’ultima regia di Gabriele Salvatores che ha preso spunto da un vecchio soggetto inedito di Federico Fellini, rimasto in qualche cassetto per mezzo secolo. Il risultato si intitola "Napoli – New York" con Pierfrancesco Favino. Giovedì 26 un documentario alla Calvana, venerdì 27 non poteva mancare il clamoroso successo di pubblico a firma Ferzan Ozpetek, "Diamanti" con 18 attrici che danno vita ad una serie di personaggi, alcuni convincenti, altri molto meno. Su tutte svetta il talento di Vanessa Scalera.

La prima parte del programma, dal 21 giugno al 31 luglio (il programma dal 1° agosto al 7 settembre sarà pubblicato a luglio) prevede anche due serate con ospiti: martedì 1 luglio saranno a Prato i Manetti Bros con la proiezione del loro ultimo film "U.S. Palmese", e domenica 13 luglio sarà al Castello Manfredi Marini, protagonista del film "Diciannove" ai cui andrà il riconoscimento del Festival "Meno di Trenta", in collaborazione con Cinemaitaliano.info. Rimandata la presenza di Yuri Tuci che, dopo aver dato la disponibilità a partecipare alla proiezione il 16 luglio de "La vita da grandi", è stato candidato ai Nastri d’argento e invitato a diversi Festival. Il film sarà proiettato e l’incontro con Yuri rimandato ai primi di agosto (data da stabilire).

Continuano le programmazioni al cinema Eden con "Elio", "Itaca – il ritorno" con Ral Fiennes e Juliette Binoche, "Tre amiche", "Dragon trainer". Con spettacoli ore 17 e ore 21. Al Pecci il capolavoro di David Lynch, "The elephant men" (sabato e domenica ore 16.10), "La trama fenicia" (sabato ore 18.30 domenica ore 21) ed infine "Volveres – Una storia d’amore quasi classica" (sabato ore 21.15 domenica ore 18.30).

Federico Berti