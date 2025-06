Quanti film presto sotto le stelle. Le anticipazioni dell’arena estiva. Si parte sabato sera al Castello

Puntuale e atteso come ogni estate, ecco il cartellone dell’arena estiva al castello dell’imperatore, messo a punto dal Terminale/Casa del cinema. Si parte sabato 21, stesso giorno del GayPride. Per l’occasione torna sul grande schermo il bel film di Jaques Audiard "Emilia Pérez" con un tris di straordinarie attrici come Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana e Selena Gomez. Poi fino alla fine di luglio, un film dopo l’altro per riproporre i migliori titoli della stagione appena conclusa. Per esempio "Here" con Tom Hanks domenica 22/6, "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini dal romanzo di successo di Rosella Pastorino, 24/6, "Napoli/New York" di Gabriele Salvatores da un vecchio soggetto di Federico Fellini, ritrovato per caso qualche anno fa (25/6). Non potevano mancare due recenti successi italiani, "Diamanti" di Ferzan Ozpetek venerdì 27/6 e "Follemente" di Paolo Genovese, domenica 29/6. Torna anche il film vincitore di Cannes 2024 e di qualche oscar 2025, "Anora" venerdì 4/7. Il giorno dopo è la volta di uno dei film più belli dell’anno, "Io sono ancora qui" del regista brasiliano Walter Salles con una grande performance di Fernanda Torres. Per chi volesse conoscere meglio la vita e i tormenti di Maria Callas, ecco il biopic "Maria" con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwache e Valeria Golino nel ruolo della sorella del mito della lirica (15/7). Da segnalare alcuni ottimi film d’autore come "Sotto le foglie " di Francois Ozon venerdì 18/7, "Il mio giardino persiano" di Maryam Moghaddam domenica 20/7. A fine luglio ecco Mario Martone con il suo personale ritratto di Goliarda Sapienza in "Fuori" (22/7) e Andrea Segre con "Berlinguer – La grande ambizione" con un grande Elio Germano nel ruolo di Enrico Berlinguer (26/7). Il 31/7 una bella commedia agrodolce in arrivo dalla Francia, "L’orchestra stonata". Tanti gli eventi proposti nel cartellone; a partire dall’omaggio ad Anna Magnani in occasione dei 25 anni della scuola di cinema che porta il nome della grande attrice. Lunedì 23 giugno "Pelle di serpente" il film che Nannarella interpretò ad Hollywood a fianco di Marlon Brando dopo l’oscar vinto per "La rosa tatuata". Giovedì 26 giugno, "Calvana" film che racconta la storia della Calvana in tutti i suoi aspetti; geologici, morfologici, antropologici. Il primo luglio saranno ospiti i Manetti Bros per introdurre la visione del loro ultimo film, "U.S. Palmese"interpretato da Rocco Papaleo. Il cineclub Mabuse torna come tradizione al lunedì. Grazie a loro rivedremo alcuni capolavori come "La conversazione" con il mito Gene Hackman (7/7), "Il conformista" di Bernardo Bertolucci (14/7), "Paris Texas" di Wim Wenders" (21/7), "C’eravamo tanto amati" di Ettore Scola con Gassman, Manfredi, Sandrelli (28/7).

Federico Berti