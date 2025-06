Torna la rassegna EstateCinema. Un successo lungo ben 44 edizioni

Prende il via domani, alle 21.30, nell’arena della Cavallerizza, con accesso da piazzale Verdi, Estatecinema, la rassegna giunta quest’anno alla sua 44esima edizione e che allieterà fino a settembre le serate dei lucchesi e non solo. L’inaugurazione avverrà con la commedia presentata in concorso al Festival di Cannes “La trama fenicia”, diretto da Wes Anderson con un cast internazionale all-stars, presentato in prima visione, al prezzo unico e speciale di 3,50 euro. Martedì 17 giugno sarà proiettato il film-caso dell’anno “Conclave” (3,50 euro); mercoledì 18, in prima visione, il nuovo film di Pixar Animation “Elio”; giovedì 19 giugno “Le assaggiatrici” (3,50 euro), tratto dall’omonimo romanzo; venerdì 20 giugno il film “Napoli – New York”, diretto da Gabriele Salvatores, con introduzione ad opera della Fondazione Paolo Cresci.

Per tutto il periodo della manifestazione, i film di produzione italiana ed europea saranno programmati a prezzo unico per il pubblico di 3,50 euro (+0,50 euro diritti online) grazie alla campagna “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura. Spazio nella programmazione sarà dedicato anche ai classici della storia del cinema italiano completamente restaurati, anch’essi proposti a prezzo unico di 3,50 euro: “Per un pugno di dollari“ di Sergio Leone, a 60 anni dalla sua prima uscita, è il primo titolo proposto cui seguiranno altre proposte nelle settimane di luglio e agosto. Più in generale sarà dato ampio spazio al cinema italiano, con i film di Ozpetek, Genovese, Soldini, Martone, Delpero e molti altri, senza trascurare i grandi autori europei con i titoli più interessanti della stagione appena trascorsa. Ogni mercoledì ci sarà spazio per i più piccoli e le famiglie, con i film di animazione: il via con “Elio” e “Lilo & Stitch”.

Estatecinema proporrà serate di film di prima visione, in uscita in contemporanea mondiale: ”F1” (30 giugno), blockbuster sul mondo della Formula 1 con Brad Pitt protagonista e “Jurassic world – la rinascita” (7 Luglio). Le pellicole saranno in lingua inglese con sottotitoli in italiano: un’opportunità anche per i tanti stranieri presenti in città in contemporanea con l’uscita nei loro Paesi. La programmazione di Estatecinema è realizzata da Luccacinema in collaborazione con Circolo del Cinema di Lucca. I biglietti per le proiezioni sono acquistabili online sul sito www.luccacinema.it ed è consigliabile acquistarli online.